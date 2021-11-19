День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.11.21 19:30
МОЭСК сообщает потребителям об отключениях на 22 и 25 ноября
С 9 утра до 13 часов 22 ноября будет отключено электричество в некоторых домах Мурманска. Это связано с проведением противоаварийных ремонтных работ на электросетях. Снабжение отключат по адресам:
ул. Октябрьская, д.1/1, ул. Октябрьская, д. 3а, ул. Октябрьская, д.3, пр. Ленина, д. 83, пр. Ленина, д.85, пр. Ленина, д.87.
Также с 0.00 до 7.00 25 ноября отключения электричества произведут в этих домах: ул. Дзержинского, д.4, ул. Самойловой, д.2, ул. Самойловой, д.4, ул. Самойловой, д.6, ул. Шмидта, 33А, ул. Шмидта, д.35, пр. Ленина, д.64, объекты ГСК №12.
Всех потребителей просят учитывать данные обстоятельства.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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