МОЭСК сообщает потребителям об отключениях на 22 и 25 ноября

С 9 утра до 13 часов 22 ноября будет отключено электричество в некоторых домах Мурманска. Это связано с проведением противоаварийных ремонтных работ на электросетях. Снабжение отключат по адресам:

ул. Октябрьская, д.1/1, ул. Октябрьская, д. 3а, ул. Октябрьская, д.3, пр. Ленина, д. 83, пр. Ленина, д.85, пр. Ленина, д.87.

Также с 0.00 до 7.00 25 ноября отключения электричества произведут в этих домах: ул. Дзержинского, д.4, ул. Самойловой, д.2, ул. Самойловой, д.4, ул. Самойловой, д.6, ул. Шмидта, 33А, ул. Шмидта, д.35, пр. Ленина, д.64, объекты ГСК №12.

Всех потребителей просят учитывать данные обстоятельства.