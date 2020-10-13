«Мокрый фасад» на детском садике с гарантией на три года

В Мурманске ремонтируют фасад детского сада № 7. Проконтролировать подрядчика приехали глава города Мурманска и депутат Совета депутатов.

Через несколько дней в детский сад № 7 мурманчане снова поведут своих детей, поэтому строители с ещё большим усердием стараются закончить ремонтные работы в срок. Стены уже покрашены, фасад утеплён, а это значит, что в обновленном здании малыши будут чувствовать себя комфортно даже зимой.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Увеличивается толщина стены практически на 14 сантиметров, это за счёт утеплителя. Кроме того, мы ремонтируем фасад и у него появляется совсем другой вид, по сути, новый утепленный фасад. Мы решаем две задачи – эстетическую, так скажем, и энергосберегающую».

Технология «мокрый фасад» применяется в нашем городе не впервые, поэтому сомневаться в её надежности не приходится. Тем более что подрядчик предоставил гарантию на свою работу.

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Как заверил меня подрядчик, гарантийные обязательства, если что-то пойдёт не так, они за собой оставляют право в течение трёх лет что-либо изменять. Подрядчик должен был закончить работу 15 октября, но как сейчас уточнили, они планируют закончить объект до 20 октября».

Работы в этом детском саду начались ещё в прошлом году, когда в учреждении заменили все окна. Такие изменения позволили создать ещё более комфортную обстановку и уютную атмосферу для 250 воспитанников и их педагогов.