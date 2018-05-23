Молодая апатитчанка Даша Старикова умерла в столичной клинике

25-летнюю апатитчанку Дарью Старикову не смогли спасти столичные врачи. Молодая девушка умерла от рака, несмотря на усилия врачей. Её история заболевания стала общеизвестна после жалобы девушки на медицину во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.

Она рассказала президенту, что местные врачи слишком долго не могли диагностировать ей онкологическое заболевание и вместо этого лечили от остеохондроза. В тот же день Дарью положили в реанимационное отделение больницы Кировска. Затем её отправили в Мурманскую областную больницу, а после этого спецбортом МЧС перевезли в Московский научно-исследовательский онкологического института имени Герцена онкологическую клинику.

В лечении пациентки принимали участие не только российские специалисты, но и медики из Южной Кореи и Австрии. Сама Дарья говорила журналистам, что после курса лечения чувствует себя прекрасно, а Новый год она встречала уже у себя дома. Вскоре её состояние вновь ухудшилось и ей пришлось вернуться на лечение в столицу, где врачи уже не смогли ей помочь.

У девушки осталась 7 летняя дочь, дальнейшая судьба которой пока неизвестна.