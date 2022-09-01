«Молодая Арктика» - у молодёжи Мурманской области появились собственный портал

А в скором времени будет запущено и свое мобильное приложение.

В правительстве региона презентовали Информационную систему «Молодая Арктика».

Сервис должен стать единым пространством, в котором будут собраны все возможности, открывающиеся для молодого поколения на территории Мурманской области. Например, информация о грантовой и социальной поддержке, актуальные вакансии от работодателей региона.

Сервис реализован в виде веб-приложения, которое доступно по ссылке молодая-арктика.рф.

Мобильное приложение сейчас завершает стадию проверок и будет доступно в скором времени на App Store и Google Play.