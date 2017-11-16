«Молодая наука Арктики» ворвалась в МГТУ

Мурманская международная деловая неделя объединяет не только предпринимателей, государственных деятелей и состоявшихся учёных, но и молодых исследователей. В рамках форума открылась конференция «Молодая наука Арктики». Со своими научными проектами выступили те, от кого зависит будущее северных территорий.

Никаких ограничений по темам, главный критерий – связать свой доклад с наукой. Такое условие ставят организаторы регионального молодёжного форума «Молодая наука Арктики», проходящего под эгидой международной деловой недели. Основная площадка - Мурманский государственный технический университет. Форум разделён на несколько частей.

Принять участие в дебатах может любой желающий, без каких-либо ограничений по возрасту - преподаватели, аспиранты, студенты и даже школьники. Для молодых учёных - это шанс выступить с важными докладами, не упустить главную мысль и донести её до слушателей. Для преподавателей форум – ещё и дополнительный стимул, так как они являются примером для молодёжи, на их выступления ориентируются студенты.

До начала конференции перед участниками выступили ректор МГТУ, депутаты областной Думы и члены правительства Мурманской области. С трибуны отметили важность поддержки молодой науки.

- Очень важно, что государство взяло курс не только на развитие академической науки, но и решило поддержать развитие вузовской науки, - отметила в своём выступлении Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. - Она не очень отличается от академической, но она более живая, и, наверное, носит больше прикладной характер.

В этом году в форуме принимают участие около пятисот человек. Все доклады, которые прозвучат за два дня работы конференции, будут внесены в печатный тираж специального сборника.