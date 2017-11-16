ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Проверять грудь нужно так же регулярно, как и зубыГородская комиссия прогулялась по дорожкам вдоль «Семечки»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»16.11.17 19:30

«Молодая наука Арктики» ворвалась в МГТУ

Мурманская международная деловая неделя объединяет не только предпринимателей, государственных деятелей и состоявшихся учёных, но и молодых исследователей. В рамках  форума открылась конференция «Молодая наука Арктики». Со своими научными проектами выступили те, от кого зависит будущее северных территорий.

Никаких ограничений по темам, главный критерий – связать свой доклад с наукой. Такое условие ставят организаторы регионального молодёжного форума «Молодая наука Арктики»,  проходящего под эгидой международной деловой недели. Основная площадка - Мурманский государственный технический университет. Форум разделён на несколько частей.

Принять участие в дебатах может любой желающий, без каких-либо ограничений по возрасту -  преподаватели, аспиранты, студенты и даже школьники. Для молодых учёных - это шанс выступить с важными докладами, не упустить главную мысль и донести её до слушателей. Для преподавателей форум – ещё и дополнительный стимул, так как они являются примером для молодёжи, на их выступления ориентируются студенты.

До начала конференции перед участниками выступили ректор МГТУ, депутаты областной Думы и члены правительства Мурманской области. С трибуны отметили важность поддержки молодой науки.

- Очень важно, что государство взяло курс не только на развитие академической науки, но и решило поддержать развитие вузовской науки, - отметила в своём выступлении Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. - Она не очень отличается от академической, но она более живая, и, наверное, носит больше прикладной характер.

В этом году в форуме принимают участие около пятисот человек. Все доклады, которые прозвучат за два дня работы конференции, будут внесены в печатный тираж специального сборника. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика40% россиян не хотят работать из дома
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 607 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Марина, бывшая одноклассница
16.11.17 13:33
Хорошо иметь маму - технического специалиста и руководителя ЕГЭ в этом городе
Комментарий к новости:Выпускник оленегорской школы Михаил Чеканов получил сто баллов по двум предметам ЕГЭ: профильной математике и информатике и ИКТ
Акачёнок Лёля Анатольевна
15.11.17 20:20
Добрый вечер. Я директор Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения - Акачёнок Лёля Анатольевна. Профессия социальный работник ассоциируется в первую очередь с нашим центром, в
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Равнодушие – немощные северяне ставят диагноз соцработникам и системе реабилитации
VORCHUN
14.11.17 16:08
Этой фотографии года три-четыре, могли бы посвежее выбрать, так как у неё сегодня другой имидж.
Комментарий к новости:«SexyGuber» подбирает «ЛедиГубера». Лидирует Марина Ковтун
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:00«Отмена всех ограничений». Художественный сериал, 16 серия (12+)22:55«Открытая студия». Тематическая программа (12+)23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиЦены на огурцы, помидоры и меха пошли в рост, а спичи подешевели-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 47 копеек, а доллара – почти на 26 копеек-PRO ЭнергетикуЗа отключение котельной в сп.Междуречье филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» погрозили пальчиком-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 ноября-PRO Нефть и газТерритория порта Сабетта увеличилась почти на 15 га за счёт искусственного земельного участка-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика