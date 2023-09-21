Идём за «Силой правды» на БДК «Иван Грен»В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.23 19:30

Молодёжь большого ЗАТО с пониманием выбирает свою будущую профессию

В числе первых: поздравления с открытием медицинских классов получили те, кто в будущем станет спасать жизни. Один из классов, готовящих медицинских работников, базируется в гаджиевской школе, а второй - в Гимназии Полярного. Наставниками ребят стали врачи и сотрудники Центральной медико-санитарной части №120.

Определилась не сразу, признаётся ученица 276-й школы София Морару, когда стал выбор, какой же экзамен сдавать в конце 9 класса. Думать решила здраво, отталкиваясь от трудовой деятельности, которой с удовольствием бы хотела заниматься всю жизнь.

София Морару, учащаяся медицинского класса школы №276, г. Гаджиево: «Всё резко поменялось и мне захотелось связать свою жизнь с медициной, помогать людям. Я общительный человек, мне нужно, чтобы работа была связана с людьми».

Именно в класс с медицинским профилем попала будущий психолог, когда решила лечить людей, но заняться не физическим здоровьем, а психологическим. Поэтому, как и, например, Ксения Симакова ЕГЭ сдавала по биологии и химии. Но вот у Ксюши планы иные, она вступит в борьбу с кариесом и прочими неприятностями полости рта. Но это уже тонкости, основой выбора будущей профессии в её случае стала династическая линия медработников.

Ксения Симакова, учащаяся медицинского класса школы №276, г. Гаджиево: «Я пришла в медкласс осознанно, решила пойти по стопам бабушки и дедушки».

Наставниками, помощниками, партнёрами и просто друзьями для ребят на ближайшие два года станут сотрудники медико-санитарной части №120 и её филиалов. Врачи и медсестры будут проводить практические занятия и приглашать на экскурсии, чтобы поближе познакомить ребят с трудностями и радостями своей работы. Конечно, не безосновательно: в больницы и поликлиники большого ЗАТО необходимы специалисты.

Михаил Елисеев, начальник филиала МСЧ №6 ФГБУЗ «ЦМСЧ №120 ФМБА России», г. Гаджиево: «По среднему персоналу нехватка кадров составляет более 30%, по врачебному персоналу- 45-50%. Если часть из этих ребят вернётся, то это будет подспорьем медицине всего ЗАТО».

Выпускники даже могут получить от медсанчасти направление на целевое обучение в вузы области и страны. Впрочем, удваивают шансы на успешное поступление и заключенные договоры руководства школы с Мурманским медицинским колледжем и профильным факультетом Мурманского арктического университета.

Юлия Нерчук, классный руководитель медицинского класса школы №276, г. Гаджиево: «Мы поводим профориентацонную работу. Сотрудничество с нашими партнёрами направлено на то, что дети приедут и начнут здесь работать».

Основные занятия по курсу введения в медицину у гаджиевского класса пройдут на базе «Точки роста», оборудованной цифровыми лабораториями по изучению физиологии человека и биологии. А вот для гимназистов Полярного аудитория была специально подготовлена за счёт средств региональных грантов.

Алла Злобина, классный руководитель медицинского класса МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Для тетраметрии был закуплен прибор. Это нужный инструмент для научных работ - это оборудование для изучения количества вещества в воде и т.д.».

Также в кабинете есть современные тренажёры, оборудование для изучения анатомии, физиологии и манекены для отработки на практике действий в критической ситуации. А быть готовым ко всему нужно от момента поступления вызова на пульт дежурного до закрытия дверей операционного блока.

Марина Харлова, главная медицинская сестра филиала МСЧ №5 ФГБУЗ «ЦМСЧ №120 ФМБА России», г. Полярный: «В медучреждении не бывает людей случайных, туда приходят те, кто понимает, для чего они пришли. После этого они будут вырабатывать свой потенциал».

А потенциал врачебный, кажется, границ не имеет, без специальных служб не обходится, например, ни одно спортивное событие. В случае растяжений, рассечений, ушибов и ссадин на помощь обещает прийти Виталий Лычко.

Виталий Лычко, учащийся медицинского класса МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Я бы хотел пойти на спортивного врача, потому что спортсмены больше всего страдают, потому что у них большие физические нагрузки».

Профильные классы в ЗАТО Александровск набирают популярность среди старшеклассников. Они помогают подойти к выбору будущей профессии более осознанно. Помимо двух медицинских профилей в школах открыты инженерный - в Снежногорске и два психолого-педагогических класса - в Полярном и Гаджиево.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Фронт». Художественный сериал, 1 серия (12+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В филиале «АтомЭнергоСбыт» Мурманск продолжается работа по обеспечению экономической безопасности компании-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают снижаться, у рубля нет ярко выраженной динамики-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика