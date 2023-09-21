Молодёжь большого ЗАТО с пониманием выбирает свою будущую профессию

В числе первых: поздравления с открытием медицинских классов получили те, кто в будущем станет спасать жизни. Один из классов, готовящих медицинских работников, базируется в гаджиевской школе, а второй - в Гимназии Полярного. Наставниками ребят стали врачи и сотрудники Центральной медико-санитарной части №120.

Определилась не сразу, признаётся ученица 276-й школы София Морару, когда стал выбор, какой же экзамен сдавать в конце 9 класса. Думать решила здраво, отталкиваясь от трудовой деятельности, которой с удовольствием бы хотела заниматься всю жизнь.

София Морару, учащаяся медицинского класса школы №276, г. Гаджиево: «Всё резко поменялось и мне захотелось связать свою жизнь с медициной, помогать людям. Я общительный человек, мне нужно, чтобы работа была связана с людьми».

Именно в класс с медицинским профилем попала будущий психолог, когда решила лечить людей, но заняться не физическим здоровьем, а психологическим. Поэтому, как и, например, Ксения Симакова ЕГЭ сдавала по биологии и химии. Но вот у Ксюши планы иные, она вступит в борьбу с кариесом и прочими неприятностями полости рта. Но это уже тонкости, основой выбора будущей профессии в её случае стала династическая линия медработников.

Ксения Симакова, учащаяся медицинского класса школы №276, г. Гаджиево: «Я пришла в медкласс осознанно, решила пойти по стопам бабушки и дедушки».

Наставниками, помощниками, партнёрами и просто друзьями для ребят на ближайшие два года станут сотрудники медико-санитарной части №120 и её филиалов. Врачи и медсестры будут проводить практические занятия и приглашать на экскурсии, чтобы поближе познакомить ребят с трудностями и радостями своей работы. Конечно, не безосновательно: в больницы и поликлиники большого ЗАТО необходимы специалисты.

Михаил Елисеев, начальник филиала МСЧ №6 ФГБУЗ «ЦМСЧ №120 ФМБА России», г. Гаджиево: «По среднему персоналу нехватка кадров составляет более 30%, по врачебному персоналу- 45-50%. Если часть из этих ребят вернётся, то это будет подспорьем медицине всего ЗАТО».

Выпускники даже могут получить от медсанчасти направление на целевое обучение в вузы области и страны. Впрочем, удваивают шансы на успешное поступление и заключенные договоры руководства школы с Мурманским медицинским колледжем и профильным факультетом Мурманского арктического университета.

Юлия Нерчук, классный руководитель медицинского класса школы №276, г. Гаджиево: «Мы поводим профориентацонную работу. Сотрудничество с нашими партнёрами направлено на то, что дети приедут и начнут здесь работать».

Основные занятия по курсу введения в медицину у гаджиевского класса пройдут на базе «Точки роста», оборудованной цифровыми лабораториями по изучению физиологии человека и биологии. А вот для гимназистов Полярного аудитория была специально подготовлена за счёт средств региональных грантов.

Алла Злобина, классный руководитель медицинского класса МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Для тетраметрии был закуплен прибор. Это нужный инструмент для научных работ - это оборудование для изучения количества вещества в воде и т.д.».

Также в кабинете есть современные тренажёры, оборудование для изучения анатомии, физиологии и манекены для отработки на практике действий в критической ситуации. А быть готовым ко всему нужно от момента поступления вызова на пульт дежурного до закрытия дверей операционного блока.

Марина Харлова, главная медицинская сестра филиала МСЧ №5 ФГБУЗ «ЦМСЧ №120 ФМБА России», г. Полярный: «В медучреждении не бывает людей случайных, туда приходят те, кто понимает, для чего они пришли. После этого они будут вырабатывать свой потенциал».

А потенциал врачебный, кажется, границ не имеет, без специальных служб не обходится, например, ни одно спортивное событие. В случае растяжений, рассечений, ушибов и ссадин на помощь обещает прийти Виталий Лычко.

Виталий Лычко, учащийся медицинского класса МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Я бы хотел пойти на спортивного врача, потому что спортсмены больше всего страдают, потому что у них большие физические нагрузки».

Профильные классы в ЗАТО Александровск набирают популярность среди старшеклассников. Они помогают подойти к выбору будущей профессии более осознанно. Помимо двух медицинских профилей в школах открыты инженерный - в Снежногорске и два психолого-педагогических класса - в Полярном и Гаджиево.