Молодёжь хочет знать, каким станет город в ближайшее время

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с представителями заполярного студенчества. Главная тема встречи - обсуждение планов по проекту «Комфортная городская среда».

Работа по благоустройству общественных территорий велась в Мурманске и раньше, вот только темп строек был не таким быстрым. Охватить несколько объектов, да к тому же не забыть и о дворах, удалось только после старта проекта «Комфортная городская среда». С поддержкой федерального центра облагораживать столицу Заполярья стало гораздо проще и значительно быстрее.

- В прошлом году было выделено 20 млрд рублей на всю Россию. Это очень большие деньги, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Эти финансы выделяются для того, чтобы муниципалитеты могли обустраивать городскую среду.

Неотъемлемое условие – это участие в формировании комфортной среды. Мурманчанам дали возможность не только голосовать за уже представленные проекты, но и предлагать свои, а так же вносить изменения и корректировки в готовые дизайн-идеи. В работу включаются не только люди старшего поколения, обычно неравнодушные к жизни муниципалитета, но и студенты, с которыми встретился глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Ознакомиться с проектами конкурса «Комфортной городской среды» и внести свои корректировки пока ещё может каждый житель столицы Заполярья. Для этого координаторы проекта организовали выставку дизайн-идей на втором этаже делового центра «Арктика». Представленные работы позволяют представить, как будет выглядеть наш город в ближайшее время.