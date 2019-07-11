Молодёжь и пенсионеры будут делить «Родину»

Реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина» на стадии разработки проекта. О том, что размесят в обновленном здании, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

В обновленном здании бывшего кинотеатра «Родина» будет дворец молодёжи - эта новость несколько месяцев назад активно обсуждалась в муниципалитете. Но на одной из встреч с врио губернатора мурманчане попросили пересмотреть концепцию обновления здания.

«Поступило предложение создать дом - большой клуб, так скажем, для взрослых мурманчан, для которых «Родина» является символом, - сообщил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Поэтому этот вопрос имеет право на обсуждение, мы его очень внимательно сейчас рассматриваем. Понятно, что окончательное решение примут горожане».

Сейчас завершается разработка проектной документации. Общая площадь бывшего кинотеатра более 2,5 тысячи квадратных метров. Планируется разместить в здании зрительный зал на более чем 500 мест, помещения для артистов, студию звукозаписи.

«В любом случае всем необходимо дополнительное помещение, необходимы оборудованные многопрофильные залы, которые можно использовать по различным направлениям и с различным функционалом, - отметил Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». - Если появится такое помещение, такое здание, то оно действительно решит очень много социальных вопросов при организации и при реализации социальных и творческих проектов».

Территорию вокруг будущего культурного центра также планируют благоустроить. По плану, рядом с объектом культурного наследия разместят освещенную парковку с удобным заездом.