Молодёжь и ЖКХ – через формат ТikТоk

В современном пространстве «Контейнер Holl» на улице Генералова, 22 Мурманска состоялась встреча молодёжи с министром Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёной Кузнецовой.

В современном пространстве «Контейнер Holl» на улице Генералова, 22 Мурманска состоялась встреча молодёжи с министром Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёной Кузнецовой.

Вопросы ЖКХ стали всё больше интересовать молодёжь региона. Такой вывод можно сделать по итогам встречи с министром Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёной Кузнецовой, которая состоялась на недавно открытой площадке «Контейнер холл».

Павел Хлопонин, участник встречи: «Сегодня мы пришли задать вопросы министру, узнать о конкурсе, который скоро стартует в нашем регионе. На данной встрече будет дат старт конкурсу, который объединяет молодёжь и ЖКХ. Об этом мы пришли узнать на встрече, хотим задать вопросы, которые нас интересуют».

Встреча была организована областным комитетом молодёжи. Министр поделилась с ребятами своим опытом работы в этой сфере и ответила на вопросы. Также впервые был анонсирован конкурс.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «В формате ТikТоk сделать короткие видео о работе ТСЖ. У нас есть замечательные примеры. Мы готовы познакомить молодёжь с председателями ТСЖ, хорошими домами, познакомить разновозрастных людей для того, чтобы это видео раскрывали молодёжный взгляд на то, что было сделано опытными людьми. Думаю, что это будет всем интересно».

Максим Брилин занимается развитием добровольческого движения. Он пришёл на встречу, чтобы узнать, как выстроена система управления в регионе.

Максим Брилин, главный специалист отдела Регионального центра развития добровольчества: «Пора взрослеть, а вопросы ЖКХ активно вливаются в нашу жизнь, без этих вопросов никак невозможно представить наше будущее».

Победителями конкурса станут участники, которые снимут самые креативные и познавательные ролики. В награду они получат призы.

Беседа Алёны Кузнецовой с молодёжью продолжалась более часа. Темы обсуждений касались утилизация автопокрышек, муниципальных проектов в сфере ЖКХ и конкретных частных проблем.