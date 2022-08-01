Кошелёк: с 1 сентября изменится размер родительской платы в дошкольных учреждениях города МурманскаХОРОШИЕ НОВОСТИ: Тяга к неординарному – хамское кафе в Сиднее и перевёрнутый дом в румынском парке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.22 19:30

Молодёжь и ЖКХ – через формат ТikТоk

В современном пространстве «Контейнер Holl» на улице Генералова, 22 Мурманска состоялась встреча молодёжи с министром Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёной Кузнецовой.

В современном пространстве «Контейнер Holl» на улице Генералова,  22 Мурманска состоялась встреча молодёжи с министром Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёной Кузнецовой.

Вопросы ЖКХ стали всё больше интересовать молодёжь региона.  Такой вывод можно сделать по итогам встречи с министром Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области  Алёной Кузнецовой, которая состоялась на недавно открытой площадке «Контейнер холл».

Павел Хлопонин, участник встречи: «Сегодня мы пришли задать вопросы министру, узнать о конкурсе, который скоро стартует в нашем регионе. На данной встрече будет дат старт конкурсу, который объединяет молодёжь и ЖКХ. Об этом мы пришли узнать на встрече, хотим  задать вопросы, которые нас интересуют».

Встреча была организована областным комитетом молодёжи. Министр поделилась с ребятами своим опытом работы в этой сфере и ответила на вопросы. Также впервые  был анонсирован конкурс.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «В формате ТikТоk сделать короткие видео о работе ТСЖ. У нас есть замечательные примеры. Мы готовы познакомить молодёжь с председателями ТСЖ, хорошими домами, познакомить разновозрастных людей для того, чтобы это видео раскрывали молодёжный взгляд на  то, что было сделано опытными людьми. Думаю, что это будет всем интересно».

Максим Брилин занимается развитием добровольческого движения. Он пришёл на встречу, чтобы узнать, как выстроена система управления в регионе.  

Максим Брилин, главный специалист отдела Регионального центра развития добровольчества: «Пора взрослеть, а вопросы ЖКХ активно вливаются в нашу жизнь, без этих вопросов никак невозможно представить наше будущее».

Победителями конкурса станут участники, которые снимут самые креативные и познавательные ролики. В награду они получат призы.

Беседа Алёны Кузнецовой с молодёжью продолжалась более часа. Темы обсуждений касались утилизация автопокрышек, муниципальных проектов в сфере ЖКХ и конкретных частных проблем.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Августовский синдром, или Деноминации не будет-PRO Валюту (16+)Курс доллара подрос почти на 74 копейки, евро укрепляется почти на 68 копеек-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Основной угрозой нацбезопасности РФ в мировом океане является курс США на доминирование и рост активности НАТО - морская доктрина России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как северянам по закону можно делить дни ежегодного отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика