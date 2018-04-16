Молодёжь ищет себя в бизнесе

Большой молодёжный форум прошёл в Мурманске. Цель «Территории сводного развития» - дать стимул молодым людям не только для поиска, но и для реализации своего карьерного потенциала. На самых популярных площадках проекта рассматривали вопросы создания своего бизнеса. Но даже к этим серьёзным тема организаторы подошли оригинально, так чтобы слушатели, а это в основном школьники, прежде чем решатся стать предпринимателями, не заскучали на лекции.