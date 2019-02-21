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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.19 19:30

Молодёжь Мурмана продолжает эстафету памяти героев

Мемориальная доска памяти героя, воина-интернационалиста Андрея Решетникова открыта в мурманской школе № 23, где он учился. На мероприятии присутствовали ветераны войны в Афганистане, школьники, педагоги, глава города Мурманска Тамара Прямикова.

Выпускник мурманской школы Андрей Решетников навсегда останется в памяти северян мужественным и самоотверженным героем. Ему едва исполнилось 20 лет, когда  в ожесточенном и неравном бою  с мятежниками в Афганистане, уничтожив четыре огневые точки противника, он был смертельно ранен. Сержант, заместитель командира взвода связи батальона, он должен был остаться служить в Союзе, но сам дважды подавал заявление с просьбой отправить его на борьбу за свободу афганского народа. Место, где погиб Андрей Решетников, ветераны зовут сложным.

«Тот район – а это Панджшерское ущелье и Чарикарская долина, где проходили ожесточённый бои, - вспоминает Валерий Лозован, председатель Мурманской региональной организации «Инвалиды войны в Афганистане». - Я там был, это сложные районы. Например, проводится войсковая операция,  прочесываем кишлаки, душманов выгоняем, устанавливается местная власть. Через некоторое время мы от туда уходим, а буквально через пару дней там всех их уничтожают, опять душманы рулят».

Андрей Решетников участвовал в 19 боевых операциях, награждён двумя орденами Красной Звезды, Почётным знаком Верховного президиума СССР «Воин-интернационалист», медалью от благодарного народа Республики Афганистан… Посмертно. Памятная мемориальная доска открыта в школе, где он учился. Андрей Васильевич Решетников и другие герои – пример мужества русского солдата, солдата – защитника, освободителя. И здесь важно сохранять  неразрывную связь поколений.

«Они пришли на смену тем ветеранам, которые в 1945 году подняли Знамя Победы над фашистской гадиной. А эти ребята подняли знамя борьбы с террористами. Но жизнь показала, что враг до конца не уничтожен, - отметила в своём выступлении Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Наша с вами задача, задача молодого поколения, потому что вам расти и жить дальше, принимать эту эстафету».

Открытие мемориальной доски памяти Андрея Васильевича Решетникова проводится в рамках городского патриотического проекта «Есть слава, которой не будет забвенья, есть память, которой не будет конца». Основная цель которого сохранить и увековечить память о погибших в Афганистане и при исполнении служебного долга в локальных войнах.

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