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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.18 19:30

Молодёжь Мурманска борется за чистоту на улицах города

Ребята из мурманского Дома молодёжи борются за чистоту на городских улицах. Они активные участники субботников. Привить мурманчанам любовь к чистоте ребята стараются и личным примером, поддерживают на прилегающей к молодёжной организации территории идеальный порядок. Но дается это непросто.

Придомовая территория у городского Дома молодёжи периодически служит экспозицией для самых разных артефактов, свидетельствующих о жизни соседей. Ребята её регулярно вычищают, но предметы появляются снова. Молодёжная организация расположена на первом этаже жилой девятиэтажки, а соседи с завидным постоянством бросают из окон окурки, пищевые отходы и порой самые неожиданные предметы.

- Можно долго рассказывать об удивительных вещах, таких, как например, предметы интерьера, раковины, разбитые вешалки, которые мы находим в палисадниках, - говорит Леонид Мостовой, директор МАУМП «Дом молодёжи» г. Мурманска. – И возникает вопрос, а неужели это надо выбрасывать в окна, неужели нет такого приспособления как мусорное ведро, мусорный пакет. А ведь  здесь в домах есть мусоропровод, мусорные баки находятся рядом.

В ходе очередного городского субботника воспитанники Дома молодёжи мусор собирали мешками. Вычистили цветочные клумбы, палисадники под окнами, пешеходные дорожки и проезжую часть придомовой территории. Ребята уверены - излечиться соседям по дому от болезненной тяги разбрасывать мусор легко - нужно хотя бы единожды принять участие в субботнике.

- Хотелось бы, чтобы люди тоже принимали участие в уборке территории, потому, что мусора много у нас в городе. Субботники необходимо проводить чаще, - считает Юлия Соловьева.

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