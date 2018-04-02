Молодёжь Мурманска готовит подарки ветеранам Великой Отечественной войны

Подарочные блокноты, изготовленные своими руками, станут трогательным подарком ветеранам ко Дню Победы. Присоединиться к волонтерскому движению смогут все неравнодушные, для этого нужно только желание и вдохновение.

Для Анны Барышниковой работа волонтёром - неотъемлемая часть её жизни. Вот и сейчас девушка после учебы пришла в центр, где со своими единомышленниками мастерит подарочные блокноты для ветеранов. По задумке активистов должно получиться 200 записных книжек, но никто не торопится, важно, чтобы каждый сувенир был уникальным.

- Таким способом мы показываем ветеранам, что мы их не забываем, мы до сих пор их чтим, уважаем, - говорит Анна Барышникова, волонтёр.

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше, поэтому подарки, сделанные своими руками, как символ благодарности тем, кто подарил возможность жить в мире и защищал Родину особенно ценные.

- Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, конечно, они не избалованны вниманием, - отмечает Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – А молодёжь показывает, что связь поколений не затухает, ребята делают очень большую важную работу, которую трудно переоценить.

Волонтёры станут активными участниками и помощниками во время майских праздников, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы не только поздравят, но и помогут ветеранам с домашними делами, например, приготовят им обед или сделают уборку в квартире.

- Эта работа ведётся в течение всего года, но в канун 9 Мая будет кульминация, - говорит Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска. – В этот день будут поздравления, будет оказываться помощь ветеранам по улучшению бытовых условий.

К доброму делу приглашают присоединиться всех желающих, сделать это просто – достаточно прийти в Центр развития волонтерского движения, который располагается на улице Ломоносова, 17.