Молодёжь Мурманска и области заинтересована в развитии предпринимательства в регионе

Мурманский арктический государственный университет открыл специализированный центр технологического и социального предпринимательства, где любой студент может проявить креатив и предложить свою идею для развития Мурманской области.

На базе опорного регионального вуза открыли Молодежный центр технологического и социального предпринимательства. Который станет площадкой для обсуждения и реализации новых инновационных проектов. Инициаторами создания центра стали правительство Мурманской области и администрация университета. Специалисты рассчитывают, что идеи студентов принесут воспитанникам образовательного учреждения не только опыт.

- В нашем центре мы планируем проекты коммерциализировать, предоставить ребятам возможность не только стать волонтёрами, не просто совершать какие-то добрые дела, но и зарабатывать на этом деньги, - поясняет Алла Распопова, руководитель молодёжного центра технологического и социального предпринимательства МАГУ.

По задумке, изобретатели и начинающие предприниматели, благодаря молодёжному центру, смогут внедрять свои разработки в производство, тем самым, окупать затраты. Для организации центра в одном из корпусов университета выделили отдельное помещение, в котором обустроены мини-офисы, рабочая зона, конференц-холл и бытовой блок.

- Это чёткое понимание того, куда движется университет, как опорный вуз, - говорит Андрей Сергеев, ректор МАГУ. - А то мне часто говорят: «У вас отберут этот статус». Статус у нас никто не отберёт, так как мы эти деньги потратили с умом

Задача молодёжного центра — оказать студенческим и молодёжным командам образовательные и консалтинговые услуги по превращению идей в технологические разработки, бизнес-проекты, а также в регистрации компании. По словам представителей власти, правительство области возлагает большие надежды на начинающих бизнесменов.

- Лучшая жизнь - её никто никогда и никому не принесёт, её должны будете создавать вы сами, - говорит Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. - Очень скоро управление этим государством перейдёт в ваши руки, жизнь будет такая, какую мы с вами создадим. Поэтому дерзайте, ставьте любые амбициозные задачи, общайтесь. На самом деле, вам можно всё, а перед администрацией стоит задача создать вам условия для этого, чтобы вам было удобно, вам было комфортно, чтобы все эти условия соответствовали требованиям XXI века/

В планах у специалистов центра и студентов МАГУ реализация проектов, которые в дальнейшем смогут вывести наш регион на новый уровень развития.