Молодёжь Мурманска предполагает создать сквер у бывшего кинотеатра «Мир»

В День молодёжи в Мурманске состоялся фестиваль «Комфортная городская среда», на котором молодые активисты выступили с инициативой создавать зоны отдыха и в отдалённых микрорайонах города. Были собраны подписи горожан, учтены все пожелания и по итогам специалисты сформировали список, в который вошли 24 объекта предполагаемые под благоустройство.

«Радостно, что в Мурманске растёт поколение, которым не безразличен наш город, - отмечает Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Они действительно выходят с замечательными предложениями и идеями».

Одно из мест, на котором предполагается благоустройство - сквер у бывшего кинотеатра «Мир». Согласно предварительному проекту, тут планируется создание детской и спортивной площадок, прогулочной зоны, создание красивой подсветки, будет установлено дополнительное освещение и многое другое. То, что захотят жители микрорайона.

«У нас сегодня, конечно, достаточно мест, где можно хорошо отдохнуть: с детьми, просто посидеть, почитать, - отмечает Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Хотелось бы, чтобы это было в шаговой доступности от того места, где мы проживаем».

Этот объект будет включён в голосование за приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». 8 сентября все жители Мурманска путём голосования определят очерёдность благоустройства представленных на суд 24-х зон отдыха. Мурманчане смогут внести изменения в проект и даже дополнить его.