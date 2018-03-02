Молодёжь Мурманска знакомится с дизайн-проектами президентского проекта «Формирование комфортной городской среды»

В Мурманске продолжаются стратегические сессии, организованные в рамках общественного обсуждения дизайн-проектов президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».

Глава администрации Андрей Сысоев вместе с представителями мурманских молодёжных объединений принял участие в обсуждении дизайн-проектов, созданных в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». На выставке в гостинице «Арктика» молодёжь города познакомилась с 19 эскизами благоустройства общественных территорий, после чего высказала своё личное мнение о программе и смогла задать волнующие их вопросы относительно благоустройства города главе администрации.

- Самое важное, что мурманчае нашу работу активно поддержали, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. Они отнеслись к ней с пониманием и поддержкой. И могу вам сказать, что все эти годы, все шесть лет мы уделяли очень большое внимание общественному мнению, предложениям горожан.