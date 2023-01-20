Марина Табейкина: о плюсах осознанности, или Детские травмы и зависимые отношения«Мисс и Мистер студенчество — 2023» - мурманских студентов приглашают принять участие в конкурсе красоты, творчества и интеллекта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.01.23 19:30

Молодёжь Мурманской области поддерживает «Движение Первых»

В 9-й гимназии Мурманска состоялась встреча активистов детских общественных объединений и торжественное открытие первичного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Даниил Жильцов, ученик 11 класса, инициатор открытия «Движение Первых» в гимназии №9, с активной гражданской позицией стал инициатором открытия первого в Мурманске отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» на базе своей школы.

Даниил Жильцов, ученик 11 класса, инициатор открытия «Движение Первых» в гимназии №9: «Я хочу быть вместе со страной, это очень большое движение, которое объединило многих ребят. Хочу стать частью этого большого движения».

Основные постулаты «Движения Первых» – это помощь и новые возможности для школьников и студентов среднего профессионального образования.

Мария Чернышева, председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых»: «Движение - это такая единая площадка, где каждый, кто занимается своей деятельностью, может реализовать дополнительно свои возможности. Кто-то из ребят уже вступил в ряды движения «Юнармия», кто-то является волонтёром, кто-то занимается экологией».

В отделении Российского движения детей и молодёжи существует 12 направлений.

Мария Чернышева, председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»: «Это возможность не просто заниматься одним каким-то направлением, но и попробовать себя в другом, например, народная дипломатия. Необычное направление, о котором не каждый может даже и знает. Поэтому мероприятия движения, все события будут направлены на то, чтобы максимально рассказывать о возможностях, которые у ребят есть, находить этот потенциал в ребятах и дальше его уже направлять и развивать».

Власти региона поддерживают общественную инициативу, которая в скором времени охватит все образовательные учреждения страны.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Гимназия девятая - это в Мурманске первая школа, в которой открывается «Движение Первых,». Немного позже, но сегодня, в кадетской школе также открывается отделение «Движение Первых». Уже по всему региону созданы тридцать восемь первичных отделений, важно чтобы эта работа продолжилась и все школы и колледжи региона вступили в «Движение Первых».

До конца января на территории региона появятся ещё 38 таких отделений.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире02:20«Медленное ТВ-Камин».05:30«Судьба по имени любовь». Художественный фильм, серия 1-2 (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Чаще всего довольны зарплатой программисты, проектировщики и врачи, реже всего — менеджеры по рекламе, секретари и специалисты по работе с клиентами-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается на 18 копеек, евро теряет 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики ПАО «ТГК-1» завершили капитальный ремонт гидроагрегата №3 на Княжегубской ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января снизилась госпошлина за регистрацию соглашений об изменении договоров аренды
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика