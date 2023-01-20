Молодёжь Мурманской области поддерживает «Движение Первых»

В 9-й гимназии Мурманска состоялась встреча активистов детских общественных объединений и торжественное открытие первичного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Даниил Жильцов, ученик 11 класса, инициатор открытия «Движение Первых» в гимназии №9, с активной гражданской позицией стал инициатором открытия первого в Мурманске отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» на базе своей школы.

Даниил Жильцов, ученик 11 класса, инициатор открытия «Движение Первых» в гимназии №9: «Я хочу быть вместе со страной, это очень большое движение, которое объединило многих ребят. Хочу стать частью этого большого движения».

Основные постулаты «Движения Первых» – это помощь и новые возможности для школьников и студентов среднего профессионального образования.

Мария Чернышева, председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых»: «Движение - это такая единая площадка, где каждый, кто занимается своей деятельностью, может реализовать дополнительно свои возможности. Кто-то из ребят уже вступил в ряды движения «Юнармия», кто-то является волонтёром, кто-то занимается экологией».

В отделении Российского движения детей и молодёжи существует 12 направлений.

Мария Чернышева, председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»: «Это возможность не просто заниматься одним каким-то направлением, но и попробовать себя в другом, например, народная дипломатия. Необычное направление, о котором не каждый может даже и знает. Поэтому мероприятия движения, все события будут направлены на то, чтобы максимально рассказывать о возможностях, которые у ребят есть, находить этот потенциал в ребятах и дальше его уже направлять и развивать».

Власти региона поддерживают общественную инициативу, которая в скором времени охватит все образовательные учреждения страны.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Гимназия девятая - это в Мурманске первая школа, в которой открывается «Движение Первых,». Немного позже, но сегодня, в кадетской школе также открывается отделение «Движение Первых». Уже по всему региону созданы тридцать восемь первичных отделений, важно чтобы эта работа продолжилась и все школы и колледжи региона вступили в «Движение Первых».

До конца января на территории региона появятся ещё 38 таких отделений.