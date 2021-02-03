Молодёжь приглашают в «Лаундж кафе»

Новый молодёжный проект стартовал в Центре культуры Полярного. Подросткам транслируют исторические, художественные и документальные фильмы, которые потом школьники живо обсуждают. Таким образом, организаторы хотят вернуть в моду живое общение и приобщить детей к качественной фильмографии.

Кинопроект, который запустили специалисты Центра культуры «Север» для юных полярнинцев, назвать решили по молодёжному – «Лаундж кафе». Идея проста: дать подросткам пищу для ума, позволить им высказывать мнение и активно дискутировать

Анна Иваненкова, методист отдела развития Центра культуры «Север», г. Полярный: «Будем демонстрировать фильмы, снятые на Кольском полуострове».

Может, именно простота и, в то же время, польза молодёжного проекта и вызвала положительную реакцию среди школьников.

Ксения Ковалёва, участница проекта, г. Полярный: «Я бы хотела, чтобы было побольше таких проектов, они познавательные и очень интересные».

Ещё один несомненный плюс таких встреч - живое общение друг с другом.