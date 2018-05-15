«Молодёжь против» – региональный форум под таким названием состоялся во второй раз на базе Мурманского арктического государственного университета – площадке для горячих дискуссий по самым актуальным темам.

Сегодня в стенах МАГУ собрались сотни студентов из образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования региона, чтобы обменяться опытом деятельности студенческих объединений Северо-Западной и Арктической зоны России.

- Нам бы хотелось, чтобы все студенческие объединения каким-то образом не просто выстраивали жизнедеятельность в стенах собственных подразделений, а расширяли эти контакты. Мне кажется, что эта работа крайне важна, - сказал в приветственном слове Андрей Сергеев, ректор

В рамках форума на протяжении всего дня специалисты в различных сферах деятельности рассказывали студентам о возможности реализации творческой и социальной деятельности в Мурманске и области. Здесь активно обсуждаются актуальные вопросы профилактики экстремизма, терроризма и распространения наркотических веществ.

На пленарном заседании форума внимание участников было обращено на возможности современной молодёжи, её творческие и профессиональные перспективы. Разговор шёл о тех трудностях, с которыми сталкиваются студенты, и о том, как им удается принимать решения. В ходе форума работали 8 секций, направленных на освещение различных аспектов молодёжной и студенческой жизни. Кроме того, здесь состоялось много мастер-классов.

За последние годы МАГУ сделал качественный рывок в образовании и развитии. Сегодня вся работа направлена на развитие региона. По словам педагогов, это всё дается трудно. Именно поэтому преподаватели должны привлечь студентов не просто остаться учиться в регионе, но и работать здесь, ведь только от студентов зависит будущее нашего региона.