Молодёжь стремится в журналистику: подведены итоги областного конкурса «Медиа-Арктика»

Сегодня в областном центре дополнительного образования «Лапландия» подвели итоги нового конкурса «Медиа-Арктика». На суд жюри были представлены 15 работ, сделанных юными северянами. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на этом событии.

В первом молодёжном конкурсе «Медиа-Арктика» приняли участие более ста молодых журналистов. Несмотря на юный возраст, начинающие корреспонденты в своих материалах поднимали резонансные общественнее темы.

- Особое внимание дети, прежде всего, уделяют проблемам повседневной жизни в ученическом коллективе, - отмечает Антон Дубовицкий, заместитель директора по организации проектов и мероприятий ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». - Эти проблемы встречаются в формате «взгляд снизу». Это детский взгляд на очень сложные и серьёзные социальные проблемы.

Помимо грамот и призов, которые будут вручены достойным, участники конкурса смогут пройти практику в региональных средствах массовой информации, познакомиться с единомышленниками и впоследствии связать свою жизнь с журналистикой, тем более что сейчас идёт процесс активного развития её детского направления.

- Этот разговор очень сложный. Это разговоры о жанрах, о техническом оснащении и о том, кто должен стоять в кадре, за кадром, во время подготовки видеорепортажа, - говорит Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы. – В журналистике масса вопросов, которые необходимо знать.

Среди конкурсных работ есть и репортажи, и интервью, и мультики, и даже документальные фильмы. Жюри, в составе которого депутаты областной Думы, представители СМИ и системы образования, пришлось нелегко. Оценивать произведения предстояло по двум направлениям: мультимедийная журналистика и детское креативное телевидение. Итоги конкурса будут объявлены в ближайшие дни.