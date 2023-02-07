Молодёжь учится ставить цели и достигать их

А вы умеете ставить цели? В «СОПКАХ» на улице Софьи Перовской, 21а состоялся практический тренинг по целеполаганию. На открытый диалог пришли школьники и студенты мурманских учебных заведений.

Поступить в престижный университет, получить диплом, купить квартиру или же поехать в кругосветное путешествие… Уметь правильно ставить цели – способность, конечно, важная. Но не менее важно ещё учиться к ним идти.

На территории молодёжного пространства «СОПКИ» в Мурманске провели практический тренинг, на котором рассказали про эффективные техники постановки целей, а также, почему целеполагание иногда не работает и планы рушатся? Ликбез в этот раз слушали школьники.

Лилия Пундель, специалист по работе с молодёжью регионального Центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений: «Думаю, что будет им особенно полезно. Стоит выбор: куда идти дальше, чем заниматься. И как раз-таки такой этап, когда человек ставит цели. Это один из этапов».

Ребята уверяют, что тема эта как нельзя кстати и далеко, не только потому что они совсем скоро встанут перед выбором будущей профессии. Такие навыки пригодятся и в повседневной жизни.

Константин Золотарёв, участник тренинга: «Для меня очень интересно узнать, как правильно поставлять цели, потому что у каждого здесь есть проблемы. Именно поэтому я пришёл узнать, чтобы всё было чётко и грамотно выстроено. Для меня это очень актуально».

Александр Ярмолин, участник тренинга: «Хочу научиться ставить цель и, как можно быстрее и лучше, достичь её».

В будущем в новом молодёжном пространстве «СОПКИ 21а» планируют проводить и другие тематические встречи. Ближайшие, скорее всего, посвятят тайм-менеджменту и борьбе с прокрастинацией.