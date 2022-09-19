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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.22 19:30

Молодёжка ОНФ помогает переезду пожилой северянки из аварийного дома

Надежда Глизнуца, местный житель: «Это маневренный фонд. Ну, так нормально. Здесь у меня двухкомнатная, там однокомнатная. Вещей половина оставляю здесь, потому что там не вместится. Всё-таки прожили здесь 40 лет почти, нажито много, но, когда будут давать хорошую квартиру, настоящую квартиру, не знаю. Может я ещё не доживу до этого».

В августе редакция «Арктик-ТВ» уже рассказывала про двухэтажку на улице Павлова 40. Спустя месяц одна из жительниц подъезда решили переехать... На улице Павлова, 40 всё по-прежнему, вот только жителей становится меньше. Этот дом, давно признанный аварийным, когда-то построили рыбки «Мурманрыбпрома» для своих семей, но сейчас двухэтажка доживает последние дни. Половина людей переселилась в маневренный фонд. Теперь одна из них - Надежда Константиновна со слезами на глазах собирает вещи, готовясь к переезду.

Надежда Глизнуца, местный житель: «Это маневренный фонд. Ну, так нормально. Здесь у меня двухкомнатная, там однокомнатная. Вещей половина оставляю здесь, потому что там не вместится. Всё-таки прожили здесь 40 лет почти, нажито много, но, когда будут давать хорошую квартиру, настоящую квартиру, не знаю. Может я ещё не доживу до этого».

В доме не расселены четыре квартиры, сообщила Надежда Константиновна. В подвале вода, отчего сырость в квартире и появились комары.

Надежда Глизнуца, местный житель: «Никто и ничего не ремонтирует. Сказали, что дом аварийный, поэтому не надо ничего делать. А половина дома с той стороны отвалилась».

Жить в таких условия невозможно и Надежда Константиновна приняла решение переехать. Помогают ей в этом волонтёры из Народного фронта.

Эдуард Гончаров, член регионального штаба ОНФ Мурманской области: «Сегодня Надежда Константиновна, которая живёт на улице Павлова, 40, обретает своё новое жильё. Активисты Народного фронта -  молодёжки ОНФ помогают ей с переездом. Мы надеемся, что в ближайшее время остальные жильцы этого дома обретут хорошее, качественное жильё».

Активисты Народного фронда организовали грузчиков и наняли машину для переезда. Как отмечают волонтёры, перевезти все вещи они успеют за один день.

Дмитрий Митин, координатор регионального штаба ОНФ Мурманской области: «Мы с командой молодёжки будем перетаскивать шкафы. Всё, что бабушка нажила за свои годы жизни, будем помогать на месте разгружать это. Команда десять человек, мы подготавливались за один день. Задача важная, срочная. Мы с ребятами поможем, отвезём, разгрузим».

Надеемся, что на новом месте Надежде Константиновне будет комфортно, тепло и светло.

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