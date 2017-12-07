«Молодёжка» ОНФ ждёт молодёжь

Представители Общероссийского народного фронта встретились с молодёжью, чтобы рассказать, чем занимаются активисты организации и о проекте «Молодёжка», созданном специально для неравнодушных студентов и школьников.

Проект народного фронта «Молодёжка» был задуман как альтернатива волонтёрскому движению. Его участники - студенты и школьники. Они помогают детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, бездомным животным и делают много другой полезной работы. Деятельность эта востребованная, уверены участники «Молодёжки». Волонтёров в регионе немного и на всех нуждающихся в помощи их сил не хватает.

Проект был создан летом 2017 года и сейчас активно набирает участников. Рады здесь всем небезразличным и активным представителям молодёжи. Поэтому и школьникам, и студентам дело в рамках ОНФ всегда найдётся.

- На этой неделе у нас состоялась встреча активистов, где мы обсуждали план ближайших мероприятий на несколько месяцев, - рассказывает Екатерина Макарова, активист «Молодёжки» ОНФ Мурманской области. - Туда войдут такие мероприятия, как донорская благотворительная акция. Во время её мы не будем получать деньги за сдачу крови, а передадим их на благотворительность. Забег Дедов Морозов в преддверии Нового года, я думаю, очень будет популярной акцией и привлечёт много активных ребят к нам в будущем.