Молодёжная хоккейная команда «Арктика» возвращается домой после самого продолжительного турне в этом сезоне

Последние матчи для наших парней состоялись на ледовом поле в Ангарске против местной команды «Ермак».

Несмотря на упорную борьбу обе встречи наши спортсмены проиграли.

Первый мачт в иркутской области закончилась со счётом 4:3, а второй 5:4. Благодаря этим двум победам «Ермак» вытеснил «Арктику» с пятой строчки турнирной таблицы.

Теперь хоккеисты возвращаются домой, где им 17 и18 февраля предстоит сыграть против команды «Металлург ВО» из Череповца.