Молодёжная команда по хоккею с шайбой «Арктика» сыграла с командой «Динамо-576» из Санкт-Петербурга

Первая встреча на поле хозяев для мурманских спортсменов не задалась. Они уступили со счётом 5:2. А вот второй день выдался удачным. «Арктика» начала матч уверенно и напористо, забросив в первые четыре минуты две шайбы.

Но на 8-й минуте матча дружина «Динамо» сравняла счёт - 2:2. Борьба на ледовой арене была нешуточная, но команде из Мурманской области удалось победить со счётом 4:3. Это первый успех заполярного клуба в выездных матчах.

Следующие игры Национальной молодёжной хоккейной лиги «Арктика» проведёт 1 и 2 ноября в Кондопоге.