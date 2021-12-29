Молодёжная научно-исследовательская лаборатория в МГТУ стала местом притяжения молодых, перспективных исследователей

Такая возможность появилась благодаря совместной работе федерального, областного правительства и Заполярного Арктического Научно-образовательного центра.

Руководитель лаборатории кандидат химических наук Дарья Колотова готовит эксперимент. Задача нового научно-исследовательского отдела МГТУ – создать технологию переработки морепродуктов для применения в различных отраслях промышленности.

Анна Попова, и.о. директора проектного офиса «Заполярный Арктический научно-образовательный центр Мурманской области»: «Одна из главных тем этих лабораторий состоит в том, что 60% участников внутри должны быть молодые научные кадры возрастом до 39 лет. Таким образом, благодаря тому что выделяется финансирование на покупку оборудования и на возможность поощрения этих сотрудников, появилась возможность создание одной из таких лабораторий».

Дорога в науку – открыта молодым. Создание лаборатории на базе технического университета показывает современные подходы к развитию страны.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «При непосредственном содействии нашего проектного офиса «Заполярный Арктический научно-образовательный центр» мы входим в большой межрегиональный НОЦ Российская Арктика. В рамках этого большого межрегионального НОЦА нам удалось выиграть конкурс на три лаборатории под руководством молодых учёных. Одна из лабораторий находится в Мурманском государственном техническом университете. Это достижение нашего офиса в рамках большого НОЦ Российской Арктики».

Команде молодёжной лаборатории МГТУ предстоит решать важнейшие задачи, в том числе и в области фундаментальной науки. А поможет в этом качественное и современное оборудование.