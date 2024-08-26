Молодёжное пространство «СОПКИ» открылось в Росляково

«СОПКИ» - это место для души и досуга. Каждый здесь найдёт увлечение по вкусу, или просто проведёт время в своё удовольствие в компании друзей.

Напомним, региональный проект реализуется с 2021 года и за это время уже завоевал любовь северян, потому с каждым годом количество таких объектов растёт. Накануне распахнули свои двери «СОПКИ» в Росляково. Их открыли на базе Дворца культуры «Судоремонтник».

Андрей Кулыбко, директор ДК «Судоремонтник»: «Дети организуют свой досуг, здесь можно в любую погоду отдохнуть, выпить кофе. Можно в настольные игры поинграть, поговорить, в игровые приставки поиграть, в настенные напольные игры, можно позаниматься 2д и 3д моделированием, можно позаниматься в студии анимации. Здесь будет составлено расписание, молодёжь Росляково мы с удовольствием ждём».

В рамках официального открытия для гостей была подготовлена большая праздничная программа: мастер-классы, интерактивные и настольные игры, подарки, телемост с Центром профессионального развития молодёжи, во время которого коллеги поделись своим опытом работы. А через «Добро.Почту», все желающие могли оформить поздравительные открытки для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ирина Матвеева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Всё это для нашей молодёжи, для того чтобы они активно провели свой досуг, своё свободное время, пообщались, узнали что-то новое, провели время интересно и вместе со своими друзьями. Сюда можно приходить семьями, что радует. Даже могут прийти родители и, думаю, дети из детского сада, чтобы также провести свободное время полезно, творчески и уйти с хорошим настроением домой».

Пространство находится на первом этаже Дворца культуры «Судоремонтник». Помещение поделено на несколько зон и для игр, и для тематических тренингов. Например, здесь можно мастерить с помощью 3D принтера, или создавать мультфильмы.

Но, конечно, больше всего юных северян радует то, что после школы есть куда прийти вместе со своими друзьями и повеселиться.

Валерия, посетительница «СОПОК»: «Очень хорошо, что у нас открыли такое молодёжное пространство. Раньше его практически не хватало. Многие дети ходили по улице, а не занимались интересными мастер-классами, не развивались так хорошо, как это продвигается сегодня».

Анастасия, посетительница «СОПОК»: «Приходила бы, как говорят здесь, будет 3д принтер, что-нибудь печатала на 3д принтере, если бы разрешали, может быть, играла с ребятами в игры настольные».

Юлия, Ксюша и Виктория, посетительницы «СОПОК»: «Всё супер, мне всё понравилось. Я сегодня успела поделать открытки на день рождения и поздравления. Да, мне всё очень нравится. Сегодня я выступала на открытии «СОПОК», написала письмо деткам с особенностями. Мне тоже всё очень понравилось, особенно классная презентация про «СОПКИ».

«СОПКИ» в «Судоремонтнике» работают ежедневно - с 14.00 до 21.00.