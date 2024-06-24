Молодёжное пространство «СОПКИ» в Мурманске осваивают ветераны города

В рамках проекта «Север. Активное долголетие» ветераны города встречаются вместе, чтобы, например, поиграть в шахматы или в петанк. Очередная встреча старшего поколения прошла в пространстве «СОПКИ» на улице Марата, 16.

Главная цель проекта «Север. Активное долголетие», который стартовал в Мурманске, это привлечение пожилых людей к участию в общественной жизни. Проект захватывает разные аспекты: физическое здоровье, социальную активность, психологическое здоровье и образование. На сегодняшний день в молодёжном пространстве «СОПКИ» состоялась уже вторая встреча с ветеранами.

Сергей Тян, куратор проекта «Север. Активное долголетие»: «Предлагаем им игры настольные. Здесь у нас есть шахматы и шашки. Проведём мастер- класс. Есть нарды».

Те, кто поднимали наш город. Благодаря им он процветает и стоит, именно так говорят о пожилых мурманчанах, которые положили свою жизнь на развитие нашего региона. Среди них портовики, строители, педагоги.

Людмила Блинова, учитель физкультуры школы №5, участник проекта: «Мои подружки с улицы Орликова – Тамара. Она сейчас играет в нарды, Люба пришла с внуком… Саша – это коллега, судья».

Людмила Владимировна знает здесь каждого. Говорит, что настольные игры – это её хобби, которое помогает отвлечься от повседневных забот.

Людмила Блинова, учитель физкультуры школы №5, участник проекта: «Мне здесь очень комфортно, я просто отдыхаю. Прихожу и отдыхаю. Мне ничего не нужно делать, ни о чем не нужно думать. Я прихожу и получаю удовольствие от всех этих игр».

Виктор Шубин, мурманский журналист, тоже здесь. Он заряжает всех неиссякаемым энтузиазмом.

Виктор Шубин, спортивный журналист: «И в первой встрече участвовал. С превеликим удовольствием сел за шахматную доску. И вот на второй встрече я здесь».

Летом участники проекта планируют осваивать петанк, а осенью пойдут в бассейн и будут играть в настольный теннис. Впрочем, это лишь малая часть планов ветеранов города-героя.