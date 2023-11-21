Молодёжному научному форуму Северо-Запада России «Шаг в будущее» дали старт в Центре дополнительного образования «Лапландия»

Всю неделю юные северяне будут презентовать свои проекты, проведут IV конференцию «Будущее Севера» и многое другое.

Уже больше 20 лет в Мурманске проводят научный форум Северо-Запада России «Шаг в Будущее». Юные учёные целую неделю посвятят науке и своим разработкам.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Традиционно у нас более 300 участников. Это представители не только Мурманской области, но также приезжают ребята из Вологодской области, Санкт-Петербурга, Калининграда».

Ребята проводят исследования шума автомобилей ночью, разрабатывают беспилотники и приборы ночного видения. И это незначительная часть исследований начинающих инженеров.

Антон Дубовицкий, заместитель директора Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Это большая научная неделя, которая объединяет три вида соревнований – «Будущее Севера Юниор» для учащихся 6-х классов, для ребят постарше – соревнования «Будущее Севера», конференция и соревнования Северо-Западного федерального округа, в котором примут участие, в том числе, обучающиеся из других субъектов Российской Федерации».

Помимо соревновательной программы для юных северян и гостей нашего региона организованы экскурсии в знаковые места, а также мастер-классы от заполярных исследователей.

В этом году в приоритете работы в сфере научно-технологического предпринимательства, которые можно внедрить в экономику.

О победителях форума мы узнаем 25 ноября, они же и поедут на международный форум «Шаг в будущее», который будет проходить в Москве.