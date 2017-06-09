Молодёжные центры наводят «макияж»

В рамках реализации программы по созданию современной инфраструктуры молодёжных учреждений Мурманска в этом году проводится ремонт в помещении молодёжного центра. Ремонт в Центре творчества и социальной адаптации, который располагается на улице капитана Маклакова, 25, подошёл к концу. В помещении провели капитальный ремонт: заменили окна и двери, сменили санузел, электропроводку, выровняли пол и стены, не поскупились и на косметический ремонт. Закупили новые предметы интерьера, мебель и технику.

- Сегодня у нас есть средства, чтобы все молодёжные учреждения приняли вот такой вот вид, - говорит Татьяна Печкарёва, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи. - 1 сентября этот центр откроет свои двери для молодёжи города Мурманска.

Молодёжный центр включает в себя два, соединённых между собой, помещения общей площадью 322 с половиной квадратных метра. Работа учреждения направлена на создание условий для успешного развития и реализации творческого потенциала, а так же на проведение профилактики психического здоровья подростков и молодёжи, которые находятся в трудной жизненной ситуации или испытывают затруднения в общении. Все услуги центра абсолютно бесплатны.

- После открытия у нас планируются занятия по йоге в рамках программы «Энергия твоего тела», - рассказывает о будущих мероприятиях Диана Соломянник, начальник молодёжного центра творчества и социальной адаптации. – Эта программа направлена по профилактику агрессивного поведения, тревожности, стрессоустойчивости, что крайне необходимо молодёжи для того, чтобы быть более успешными.

За минувшие 3 года в Мурманске уже были отремонтированы 9 молодёжных клубов во всех районах города. Реализация программы продолжится до 2019 года. В ближайшее время работы начнутся в стенах клуба «Поиск» на улице Миронова.