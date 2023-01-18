Молодёжные центры творчества и социальной адаптации в Мурманске пользуются популярностью среди северян

Эксперты отмечают, что одна из проблем современных подростков – это недостаток общения. Во времена гаджетов основные коммуникации происходят онлайн. В Молодёжном центре творчества и социальной адаптации в Мурманске можно не только обрести новых друзей, но и найти занятие по душе.

Культура, главные атрибуты которой – запах молотой арабики, молока и сладких сиропов, развивается, в том числе, благодаря и молодёжи. Но сейчас не об этом, а о молодёжных пространствах, которые нередко напоминают любимые среди студентов и стартаперов кофейни. В одно из таких мест вместе с представителями администрации заглянула и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Эксперты отмечают, что одна из проблем современных подростков – это недостаток общения. Во времена гаджетов основные коммуникации происходят онлайн. В Молодёжном центре творчества и социальной адаптации в Мурманске можно не только обрести новых друзей, но и найти занятие по душе.

Анастасия Шеметова, начальник Молодёжного центра творчества и социальной адаптации: «Наш центр уникален тем, что мы адаптируем молодёжь, прививаем ей любовь к творчеству, к изобразительному искусству, к развитию. Чтобы направлять ребят не на деструктивную деятельность, а на прогресс в творчестве, чтобы они развивались».

В центре проходят различные мастер-классы, здесь легко научиться рисованию, созданию дизайн-проектов, компьютерной графике, а при необходимости получить психологическую помощь.

Анна Морозова, специалист по работе с молодёжью Молодёжного центра творчества и социальной адаптации: «Ко мне девочки приходят и говорят всё время, что не хотят уходить, вот бы здесь остаться и ночевать. Им здесь очень комфортно. Они, во-первых, познакомились, нашли себе компанию и занимаются одним делом. Постоянно у них есть какие-то темы, помимо того, что они в работе, они не просто молча рисуют, они ещё постоянно общаются. Поэтому им очень комфортно».

Например, мы увидели занятия по живописи, но картины были выполнены не красками, а шерстью. А совсем недавно все желающие могли сделать свечу своими руками.

Лариса Головастикова, специалист по работе с молодёжью Молодёжного центра творчества и социальной адаптации: «Пришлось самой освоить новую технику и давала им свечи. Парили на водяной бане, создавали все условия. Ещё мыло делали тоже в микроволновке, готовились к Новому году, светильники из обычных бутылок и фонарики из молочных коробок делали».

Чтобы лучше знать о потребностях ребят и помогать им, необходимо разговаривать с ними и их наставниками. Для этого в филиал на улице Маклакова приехала заместитель главы администрации Мурманска Людмила Левченко.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации г. Мурманска: «Проходя сегодня здесь, я пообщалась фактически со всеми. Мы говорили о том, что здесь работают психологи, это центр психологической адаптации для подростков, детей, молодёжи, которая попали в трудную жизненную ситуацию, либо выходит из трудной жизненной ситуации. Здесь они себя могут реализовать».

Сейчас в Мурманске работает 10 площадок, ориентированных на личное и профессиональное развитие молодёжи. В будущем их станет ещё больше.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации г. Мурманска: «У нас будет новое пространство «СОПКИ», которое будет создано в Ленинском округе в мкр. Роста. Это делается для того, чтобы молодёжи не надо было ехать из одного конца города в другой. Мы будем приближать к молодёжи».

«СОПКИ» появятся уже в этом году на улице Нахимова в филиале Центральной городской библиотеки Мурманска.