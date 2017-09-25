Молодёжные объединения Мурманска готовят сюрприз на день рождения города

Молодёжь готовится отметить 101-ю годовщину со дня основания Мурманска. В празднике примут участие подопечные всех молодёжных клубов города, активисты готовят развлекательную программу для жителей областного центра.

Умение удивлять публику – это не только про песни и пляски. Порой нужно и руками поработать. Но нашу молодёжь не спугнуть. При необходимости ребята и гвоздь забить смогут, и декорации с нуля смастерить.

- Мы вырезаем стенды под листы ватмана. Будет раскраска панорамы города, - рассказывает Владислав Захаров. - Дети будут наполнять красками наш город.

В соседнем кабинете в разгаре мозговой штурм. Активисты придумывают, во что будет играть детвора во время гуляний в центре года. Тут и детали будущей праздничной открытки, их предложат сделать самым юным гостям праздника.

- Дети обожают, где не надо стоять, ждать, а надо бегать, веселиться и играть. Вот такие игры мы им и предложим, - говорит Максим Хижняков. - Будут задействованы волонтеры, которые будут интересоваться у отдыхающих, а что они знают об истории города, например, когда он основан.

В подготовке предстоящего праздника задействованы 12 молодёжных клубов города. Одни отвечают за спортивные соревнования, другие - за викторины, третьи - за зонты. В рамках праздника состоится второй фестиваль зонтов. Сейчас открыта регистрация участников.

- Все их идеи я не буду сейчас озвучивать. Сохраним интригу, - говорит Юлия Синякова, начальник отдела комитета по делам молодёжи администрации города Мурманска. – Мурманчан ждёт грандиозное представление!

А что же конкретно подготовят молодые организаторы, мурманчане смогут узнать, придя 7 октября в 14 часов в сквер на улице Ленинградской.