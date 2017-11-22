Молодёжный центр социальной помощи и адаптации открыли после ремонта

Обновлённый Молодёжный центр социальной помощи и адаптации на улице Маклакова в Мурманске распахнул свои двери после ремонта. Открытие приурочили к профессиональному празднику работников учреждения - Дню психологов России.

Уютная кухня, гостиная, зал для йоги, комната релаксации и даже зал для просмотров фильмов - всё это появилось в Молодёжном центре на улице Маклакова, в котором только-только завершился ремонт. В 2015 году тут привели в порядок только левое крыло, и вот спустя два года, реконструкция постностью завершилась. Работники центра уже обживают новые кабинеты и начинают проводить занятия и тренинги.

- Если молодому человеку или ребёнку, бывает такая ситуация, просто некуда пойти, то он сможет прийти сюда, найти для себя занятие, сможет заняться хорошим делом, которое он выберет сам, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Центр оказывает психологическую помощь и поддержку молодёжи от 14 до 30 лет. Занятия проходят в непринуждённой и уютной атмосфере. Посетители вместе с психологами занимаются йогой, играют в настольные игры, учатся общаться и развивают свои личностные качества. Любители музыки и компьютерного моделирования так же найдут себе занятие по интересам: преподаватели обучат их созданию 3D моделей и даже игре на гитаре.

- У нас работают специалисты по работе с молодёжью. Это тоже молодёжь города Мурманска, которые полны творческих идей, задумок и реализуют свои планы, свои программы, - говорит Татьяна Пичкарёва, председатель комитета и социальной поддержке и делам молодёжи.

В год за психологической помощью в этот центр обращается более тысячи человек. Ни один желающий не получит здесь отказ или равнодушного отношения – главное правило сотрудников центра. Помимо рядовых подопечных, психологов посещают и трудные подростки, состоящие на учёте. Ребята учатся общаться, сдерживать лишние эмоции и занимаются творчеством.

- Три психолога центра являются членами комиссий по делам несовершеннолетних в трёх округах Мурманска, - отмечает Диана Кротова, заместитель начальника Центра творчества и социальной адаптации. – Они занимаются и разработкой индивидуальных профилактических программ реабилитации, формируют законопослушное поведение, проводят профилактику повторных правонарушений.

В рамках реализации программы «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодёжи на территории города Мурманска» с 2011 года было отремонтировано 11 подобных молодёжных центров. В следующем году ремонт будет в клубе «Поиск» на улице Миронова, 8, где воспитанники преимущественно занимаются танцами и музыкой.