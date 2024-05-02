«Молодёжный движ по-семейному» прошёл в Кандалакше

На фестиваль приехало 17 делегаций из разных уголков России, чтобы ярко и продуктивно провести майские праздники.

Ярко и красочно в Кандалакше открыли 7-й сезон межрегионального фестиваля «Молодёжный движ по-семейному», где собираются юные дарования со всей России и раскрывают творческий потенциал и таланты.

Сергей Михеев, директор молодёжного центра «Гармония», организатор межрегионального фестиваля «VII Молодёжный движ по-семейному»: «В 2017 году мы впервые предложили подобную площадку. Это такой формат, наверное, в самом простом виде – это лагерь, где ребята делятся на отрады и в течении нескольких дней проживают очень интересную и насыщенную программу: интерактивные игры, игры на пропаганду здорового образа жизни, патриотические мероприятия, интеллектуальные события. Очень много разных форматов за несколько дней».

Первый день всегда самый трудный: уже знакомые друг с другом представители делегаций отправляются в совершенно разные отряды, которых в этом году 12. Например, Евгения Куропсева не первый раз приезжает на «Молодёжный движ» и уже успела со всеми познакомиться.

Евгения Куропсева, участница межрегионального фестиваля «VII Молодёжный движ по-семейному» г. Петрозаводск: «Было страшно, но мне кажется, что я быстро в коллектив влилась и пообщалась, познакомилась, всё отлично. Тут атмосфера такая, знаете, дружелюбная, атмосферная. Тут очень хорошо, поэтому со всеми просто общаться».

На прошлом фестивале Женя познакомилась со многими ребятами. Девушка особенно рада видеть их и сейчас.

Евгения Куропсева, участница межрегионального фестиваля «VII Молодёжный движ по-семейному» г. Петрозаводск: «Я думаю, что данные мероприятия созданы для того, чтобы люди из разных городов коммуницировали друг с другом, общались и на протяжении долгого времени где-то встречались в разных городах. Ну, и думаю, что это крутая возможность какие-то связи находить, общаться, знакомиться, коммуницировать».

Каждый отряд имеют свою тематику, которую придумывают сами участники фестиваля в день знакомства. Например, одной из групп в этот раз досталось направление нашумевшего телесериала «Кухня», где ребята что-то готовили и снимали это на видео. Кто-то решил стать любимцем всех мемов – котиком, а некоторые и вовсе представляют выдуманных персонажей из мультфильма.

Например, один из представителей миньонов Даниэль Огрохин. Парню 14 лет, но ему уже доверили ответственную работу вожатого. Парень устраивает для участников фестиваля различные квесты, игры на сплочение команды.

Даниэль Огрохин, вожатый на межрегиональном фестивале «VII Молодёжный движ по-семейному» г. Полярные Зори: «В волонтёрской деятельности я участвую порядка 4-5 лет. В один раз нам предложили с делегацией съездить на «движ». Мне очень понравилось, я съездил ещё на «Слёт-улёт» и по итогу решил, что буду подаваться ещё и на вожатых».

Также решила и Софья Торлопова. Девушка родом из Кандалакши, но уже давно переехала учиться на инженера-проектировщика уникальных зданий и сооружений в Москву.

Софья Торлопова, вожатая на межрегиональном фестивале «VII Молодёжный движ по-семейному» г. Москва: «Всё очень взаимосвязано. Навыки коммуникаций в волонтёрской сфере деятельности очень сильно помогают и в строительной. Несмотря на всю техническую составляющую: чертежи, ГОСТы и другие технические моменты, это очень помогает. Если захочется пройти дальше по карьерной лестнице в руководство, да, и просто, например, риэлтором стать, поэтому тут всё очень взаимосвязано и удобно». «Молодёжный движ» не только развивает жизнь молодёжи и скрашивает праздничные выходные, но и развивает у подростков различные навыки, которые не только раскроют личные таланты, но и помогут в дальнейшем жизненном пути участников мероприятия.

Софья Торлопова, вожатая на межрегиональном фестивале «VII Молодёжный движ по-семейному» г. Москва: «Молодёжный движ» - это фестиваль для молодёжи, ребят разных возрастов. У меня сейчас девочка самая младшая – ей 11 лет и вплоть уже для довольно взрослых ребят, например, я 20-летняя. «Движ» помогает ребятам раскрыться, научиться работать в команде, слушать и слышать. Также очень здорово помогает провести время. Например, не знает человек, чем заняться на каникулах? То тебе на «Молодёжный движ».

В этом году на фестиваль приехали 17 делегаций из разных городов России. Некоторые ребята ворвались на «движ» даже после того, как уже была закрыта регистрация.

Сергей Михеев, директор молодёжного центра «Гармония», организатор межрегионального фестиваля «VII Молодёжный движ по-семейному»: «Мы в этом году открыли в начале апреля регистрацию официальных делегаций и через два с половиной дня мы были вынуждены её закрыть, хотя были готовы принимать эти заявки в течение 10 дней, потому что все возможные места размещения, которые мы подготовили, а это больше 150 мест в Кандалакше, уже были заняты. Есть делегации, которые сказали: «Мы всё равно поедем». Они самостоятельно организовали на эти дни проживание в Кандалакше».

Фестиваль проходит четыре дня, и каждая минута «движа» расписана. В первый день ребята знакомятся и представляют свои команды и делегации на открытии. Второй – посвящён интеллектуальным играм и развитию мыслительных процессов. Третий нацелен на патриотическое воспитание участников. Так, ребята поговорили о Дне Победы, в этом году мы отмечает 79-ю годовщину. Но одна тема прослеживается на протяжении всего фестиваля – семья.

Сергей Михеев, директор молодёжного центра «Гармония», организатор межрегионального фестиваля «VII Молодёжный движ по-семейному»: «Делегации, которые с нами с первого, второго фестиваля, всегда говорят, что наши события всегда отличает какая-то определенная атмосфера, уютность и сюда они возвращаются как домой. Уникальными на этом фестивале будут мастер-классы, которые проведут родители наших добровольцев. Расскажут, поделятся своим опытом. Эта такая тоже новая интересная составляющая мероприятия».

Каждый день молодёжь ждали различные активности, но утро всегда начиналось с зарядки, днём у ребят были станционные игры, а вечером – общие семейные вечера. А под занавес фестиваля все отряды устроили киновечер, где показали фильмы о жизни каждого на «Молодёжном движе». Участники таких событий посвящают друг другу видеоролики, стихи, а кто-то исполняет и песни.

Анастасия Тихонова, участница межрегионального фестиваля «VII Молодёжный движ по-семейному» г. Санкт-Петербург: «Мы записали специально песню про подобные слёты, сборы, фестивали «движ» и представим так нашу делегацию. Песня о дружбе между городами, о тёплых взаимоотношениях, которые сохраняются на протяжении нескольких лет, пока ты даже не видишься с человеком».

Фестиваль «Молодёжный движ по-семейному» не только собирает единомышленников в одном месте, но и сплачивает ребят для одной цели, а кто-то подхватывает идеи для мероприятий в своих регионах. Например, в Санкт-Петербурге есть «Лидерский клуб», участники которого раскрашивают серые будни местных жителей яркими красками.

Анастасия Тихонова, участница межрегионального фестиваля «VII Молодёжный движ по-семейному» г. Санкт-Петербург: «Молодёжная организация добровольческих ребят, которые хотят помогать людям. Мы ездим по приютам, делаем разные мероприятия различных сфер добровольчества: патриотика, зоодобровольчество. Мы всё захватываем».

Межрегиональный фестиваль «VII Молодёжный движ» направлен на выявление различных талантов у молодёжи, а впоследствии создание волонтёрских организаций, которые сделают мир добрее