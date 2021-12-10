Молодёжный фестиваль карьеры «Практика Арктика» стартовал в Мурманском арктическом государственном университете

Будущие абитуриенты, их родители, преподаватели вуза и представители крупных градообразующих предприятий региона встретились, чтобы обсудить, какие профессии будут актуальны и востребованы через несколько лет.

Вопросы, кем стать, какую профессию выбрать, встают перед каждым человеком в подростковом возрасте. Рынок труда меняется стремительно, но сегодня трансформация приобрела космическую скорость. Профессии будущего обсудили в стенах МАГУ.

Андрей Пуртов, куратор программы «Маркетинг и бренд –менеджмент», Британская Высшая Школа Дизайна: «Нужно ориентироваться не на сиюминутный спрос со стороны рынка, не в моменте спроса, а нужно понимать, какой спрос будет через 4-5 лет, по крайней мере, для высшего образования, потому что мы не можем сиюсекундно подготовить спеуциалиста, у нас не недельная продолжительность образовательной программы».

На повестке дня – Арктика будущего, в каких кадрах нуждается наш северный регион уже сегодня и какими компетенциями должны обладать специалисты завтра, а также возможности их подготовки в Заполярье.

Ирина Шадрина, ректор Мурманского арктического государственного университета: «Мы работаем вплотную с каждым ведущим предприятием Мурманской области, с правительством Мурманской области, для того, чтобы заранее определять дефицит: сколько не хватает кадров, каких кадров конкретно, с какими компетенциями не хватает кадров. Естественно, мы готовимся полностью на опережение, готовим те кадры, которые нужны будут Мурманской области, востребованы всеми предприятиями Мурманской области уже через 5-6 лет».

Светлана Довбыш, руководитель образовательного направления Департамента обеспечения трудовыми ресурсами Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики: «Мы договорились собрать за одним столом представителей образовательных организаций, представителей ключевых работодателей региона, потенциальных клиентов и людей, которые помогают устраиваться на работу тем, кто ещё не устраивался, помочь составить резюме, сказать, какие направления будут в области развиваться».

Среди участников круглого стола были и представители Кольской ГМК. Компания заинтересована в подготовке специалистов, готовых работать с современными технологиями и оборудованием. Именно поэтому в Мончегорске был открыт филиал МАГУ с двумя образовательными программами.

Руслан Ильясов, заместитель генерального директора, директор департамента по персоналу и социальной политике КГМК: «Наши интересы заключаются в том, чтобы привлекать именно местных жителей Кольского полуострова, потому что, с одной стороны, мы видим в этом свой вклад в развитие местного региона, также нам это удобно, потому что трудовые ресурсы находятся рядом. Самое главное, заинтересовать молодёжь идти к нам на работу и обеспечить достойные условия, при которых им будет интересно расти и развиваться в нашей компании».

Во второй день фестиваля состоится онлайн-марафон для абитуриентов с обзором востребованных профессий. В рамках марафона спикеры также расскажут о новых правилах поступления в вузы в 2022 году. Все желающие могут посмотреть его 11 декабря на ютьюб-канале университета, начало в 13.00.