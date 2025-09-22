Молодёжный форум «Территория свободного развития: Арктика. Молодёжь. Будущее» прошёл в Мурманске

В Мурманской научной библиотеке прошёл IX городской молодёжный форум «Территория свободного развития: Арктика. Молодёжь. Будущее».

Задал ритм молодёжному форуму коллектив заполярных барабанщиков «DrumTamTam».

Участниками форума «Территория свободного развития: Арктика. Молодёжь. Будущее» стали ребята, которые уже много лет посещают различные центры объединения «Молодёжь51», а также новенькие: студенты, школьники, активная молодёжь города, которые искали, где себя применить, с пользой провести время и найти друзей.

В этом году форум представляет собой объединенное пространство с открытыми площадками, где каждый мог найти занятие по душе и стать членом объединения.

Егор Банишевский, директор учреждения молодёжной политики «Молодёжь51»: «Мы каждый раз рассказываем о своей деятельности».

Для знакомства со всеми направлениями центра работа площадок форума была расписана на весь день. Гости создавали цветы из синельной проволоки, лепили брелоки из полимерной глины, рисовали, а также узнавали, как ещё можно развиваться в команде «Молодёжь51». Например, одним из популярных направлений, особенно среди студентов и школьников, стали психологические занятия.

Татьяна Манакова, начальник пространства «СОПКИ» на базе молодёжного Центра творчества и социальной адаптации: «В социальной адаптации у нас есть психологи, которые помогают … Они проводят и индивидуальные консультации».

В Мурманске работает 10 центров «Молодёжь51» и каждый уникален. Молодые люди занимаются спортом, волонтёрской и патриотической деятельностями, танцуют, поют, играют, учатся лучше понимать себя, работая с психологами, раскрывают талант в творческих направлениях.