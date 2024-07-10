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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.07.24 19:30

Молодёжный хоккейный клуб «Арктика» пополнится новыми игроками

В Мурманске с 10 по 13 июля на Ледовой арене «Метеор» проходят просмотрово-тренировочные сборы.

Более 50 молодых хоккеистов приехали в Мурманск, чтобы показать свои способности. На арене «Метеор» стартовали просмотровые сборы юниоров. Кто-то из них проделал большой путь, в столицу Заполярья приехали игроки из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской области, Дальнего Востока, Сибири. Все они будут бороться за право попасть в состав команды «Арктика», выступающей на Всероссийском «Первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги» среди юниоров до 21 года.

За претендентами наблюдает главный тренер с помощником, именно в их руках будущее спортсменов. В течение нескольких дней они будут испытывать ребят.

Сергей Иченский, главный тренер молодёжной хоккейной команды «Арктика»: «Мы смотрим игроков, которые в будущем будут играть в команде «Арктика», радовать болельщиков Мурманска».

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению хоккейного клуба «Арктика»: «Точно также тренерский штаб будет осматривать ребят, которые будут подъезжать. Эта работа постоянная, до начала сезона. То есть, сейчас четыре дня просмотровых сборов. Это только начало, вершина айсберга той работы, которую предстоит проделать тренерскому штабу, и нам в том числе».

Но обновления происходят не только в составе команды, но и в тренерском штабе. Теперь хоккеистов будут тренировать Сергей Иченский и Александр Климов. С Мурманском и «Арктикой» они знакомы давно. В прошлом тренеры были соперниками на льду, играя за разные клубы. А теперь они вместе будут тренировать новое поколение спортсменов.

Сергей Иченский, главный тренер молодёжной хоккейной команды «Арктика»: «Мы же играли друг против друга. Он в «Авангарде», я в «Тракторе» Челябинска, «Северстале». А теперь будем вместе. По молодости были соперниками, а сейчас общее дело делаем».

После просмотров хорошо зарекомендовавших себя игроков ждут тренировки с основным составом клуба «Арктика». По их результатам и тому, как проявят себя игроки, тренеры команды будут решать, кого заявлять на новый сезон.

Сейчас в Федерации хоккея России происходит реорганизация. Поэтому сроки проведения первенства сместились. Начало чемпионата, к которому будут готовиться ребята, стартует после 1 октября и продлится он до конца мая. А полноценные тренировки и подготовка к сезону 2024/2025 у нашей команды начнутся уже со следующей недели.

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