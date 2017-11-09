Молодёжный парламент будет «созревать» в Мурманской областной Думе

Соответствующий законопроект о создании такого органа депутаты областной Думы приняли ещё в середине года. А вот реализация этой инициативы только сейчас начинает из документальной плоскости переходить в реальность. Но сказать с уверенностью, каким будет этот общественный орган, даже сейчас, после заседания первого круглого стола, в парламенте не берутся даже специалисты.

Не будет ли молодёжная палата сырым придатком к областной думе? Ведь пока до конца не ясно, где будет заседать новый общественный орган, на какие средства существовать. Конечно, зарплату никто из участников будущего парламента получать не будет, но расходы на работу всё равно потребуются. Главная функция такого молодёжного заксобрания - формирование и отстаивание в думских кабинетах мнения самых переменчивых в своих взглядах слоёв населения. И первые предложения от потенциальных кандидатов уже поступили.

- Каждый из участников круглого стола сегодня подготовил свои предложения. Лично мы, представители партии КПРФ, будем просить, чтобы в состав молодёжной палаты включали представителей всех партий представленных в Мурманской областной Думе, - заявил Артём Кузьмин, представитель регионального отделения партии КПРФ.

Активность молодёжи в последнее время в разы выросла, такую тенденцию отмечают профильные организации, постоянно работающие со студентами и школьниками. Быть в центре внимания и знать все новости, в том числе политические, для нынешнего поколения социальных сетей в порядке вещей. Но даже без экспертной оценки, судя по тому, как молодые люди участвуют в нашумевших оппозиционных митингах и отстаивают свою точку зрения, обвинять их в конформизме уже как-то преступно.

- Последние годы видно тенденцию роста интереса молодёжи к политике, - говорит Кристина Заборщикова, специалист отдела по делам молодёжи Мурманской области. - Из последних примеров можно привести инициативу группы студентов из МАГУ, которые реализуют сейчас проект «Конституция и молодёжь», который направлен на то, чтобы молодёжь лучше знала главный документ нашей страны. И привлекать её к политической жизни, чтобы они понимали, что и как они могут изменить.

Молодёжная палата будет состоять из 16 человек, их ещё предстоит выбрать. Так что шанс начать политическую карьеру есть у любого жителя Мурманской области в возрасте от 18 до 35 лет.

Отчитываться малый парламент будет перед депутатами областной Думы. Заработает новый орган после Нового года, скорее всего, в январе или феврале.