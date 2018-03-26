Молодёжный парламент выбрал председателя

«Арктик-ТВ» уже сообщало, что в Мурманской области была создана молодёжная общественная палата. Соответствующий законопроект о создании такого органа депутаты регионального законодательного собрания приняли ещё в середине прошлого года. Спустя продолжительное время в Мурманской областной Думе состоялось первое заседание молодёжного парламента.

Активность молодёжи за последнее время значительно выросла, это отмечают специалисты, постоянно работающие со студентами и школьниками. Для нынешнего поколения важно оставаться в центре событий и знать обо всех новостях, происходящих в стране и мире, в том числе и политических. Многие юноши и девушки выходят на митинги в защиту собственных точек зрения. Всё это показывает их активную гражданскую позицию. В прошлом году самые активные молодые граждане региона боролись за место в молодёжной общественной палате области. Спустя полгода, специалисты отобрали 23 самых активных людей со всей области, из которых 12 – представители регионального парламента, четверо участников - от областного правительства, двое - от Общественной палаты региона и пятеро от Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области».

- Нам необходимо создавать всё больше и больше условий и возможностей для молодёжи, чтобы самые активные её представители могли реально заниматься политикой, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Молодёжный парламент - один из таких форматов, которые, я надеюсь, не будет формальным, не будет очередным, на бумаге созданным молодёжным Советом. Мы очень рассчитываем на то, что молодёжь, которая вошла в Молодёжный парламент, будет принимать самое активное участие в том, чтобы научиться политике и участвовать в принятии решений.

Молодёжная палата была создана для того, чтобы информировать областных депутатов о наиболее актуальных проблемах молодёжи, а также для приобщения юношей и девушек к законотворческой деятельности и непосредственному участию в формировании и осуществлении молодёжной политики региона.

Напомним, в состав молодёжной палаты входят жители Мурманской области в возрасте от 18 до 35 лет, без судимостей. Отчитываться парламент будет перед депутатами областной Думы.

- Мы надеемся, что это будет дистанционная площадка от молодёжи по взаимодействию с государственной властью, с муниципальной властью, с общественностью, - говорит Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Мы предоставим возможность им общаться со всеми депутатами. Они будут работать над законодательными проектами, мы к их мнению будем прислушиваться. Если молодёжь будет что-то разрабатывать, мы будем на комитетах эти предложения рассматривать.

На заседании были рассмотрены вопросы об образовании Совета молодёжной палаты и избрании её председателя. Парламентарии считают, что появление такой палаты будет способствовать приобщению активных молодых людей к взаимодействию с органами государственной власти и участию в социально-политической жизни региона.