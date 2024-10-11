День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.24 19:30
Молодёжный портал Мурманской области «Молодая Арктика» одержал победу во всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT»
Проект «Молодая Арктика» стал лучшим в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами» XII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации, который в эти дни проходит в технопарке «Сколково» в Москве.
На лучшем, по мнению жюри, портале «Молодая Арктика» можно найти информации о мероприятиях для молодёжи, грантовых конкурсах и новостях региона. Также на портале размещены вакансии от работодателей региона и мероприятия для волонтёров.
Призёрами всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» в этом году стали ещё несколько проектов Мурманской области. В номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством» портал транспортсевера.рф занял второе место, а Система общественного наблюдения и аналитики закрепилась на третьем месте в номинации «Комфортная и безопасная городская среда».
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
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