Молодёжный портал Мурманской области «Молодая Арктика» одержал победу во всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT»

Проект «Молодая Арктика» стал лучшим в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами» XII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации, который в эти дни проходит в технопарке «Сколково» в Москве.

На лучшем, по мнению жюри, портале «Молодая Арктика» можно найти информации о мероприятиях для молодёжи, грантовых конкурсах и новостях региона. Также на портале размещены вакансии от работодателей региона и мероприятия для волонтёров.

Призёрами всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» в этом году стали ещё несколько проектов Мурманской области. В номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством» портал транспортсевера.рф занял второе место, а Система общественного наблюдения и аналитики закрепилась на третьем месте в номинации «Комфортная и безопасная городская среда».