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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.03.20 19:30

Молодёжный слёт провело региональное отделение партии ЛДПР

В эти выходные в Мурманске прошёл молодёжный слёт. Его организатором выступило региональное отделение партии ЛДПР. Пообщаться с заполярными жителями активистами приехали и депутаты Государственной Думы.

Молодые активные и инициативные северяне пришли поговорить о проблемах, с которыми они сталкиваются в нашем регионе. Заранее прописанных тем беседы здесь нет. Обсуждается всё, что, как говориться, наболело. На встречу организованную региональным отделением партии ЛДПР, приехали и политики из столицы. 

Александр Курдюмов, депутат фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ: «В  стране у нас одни и те же проблемы. У нас впереди предстоящее голосование по Конституции РФ, думаю, эти вопросы будут заданы и здесь. Я думаю, что не обойдёт стороной вопрос по коронавирусу. У вас китайцев много приезжало, сейчас их нет. Понятно, что бизнес туристический у вас просел».

Максим Белов, депутат Мурманской областной Думы: «Я на этом мероприятии хочу через диалог попробовать вывести ребят на разговор, на откровенный разговор, чтобы не мы им предлагали темы для обсуждения, а они нам давали темы».

Такие встречи ЛДПР организует ежемесячно во всех регионах России. Приглашают не только членов партии. В слёте принимают участие молодые люди с активной жизненной позицией, которые хотят, чтобы их будущее строилось с учётом их потребностей.

Вадим Деньгин, депутат фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ: «Сейчас повысили возраст молодого человека в РФ от 14 до 35 лет. Какие плюсы, какие минусы? Что человек имеет право сделать в этом возрасте? Ведь он быстро заканчивается, мы уже идём в пенсионную эпоху после того, как заканчиваем быть молодёжью. Надо успеть сделать максимум, получить от государства тоже на максимуме».

По окончании встречи состоялась торжественная выдача партийных билетов новым членам ЛДПР.

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Надо же, сколько слов. "Регулярно следит". Да ни разу там за зиму не убирали! А я даже писал в vk и обращался к администрации. До выборов это помогало, сейчас... Но вот в последний раз спустя неделю п
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