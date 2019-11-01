Молодёжный спортивный цент открылся после ремонта на улице Миронова

Депутаты Совета депутатов города Мурманска в рамках традиционного объезда посетили молодёжный спортивный цент, который находится на улице Миронова, 8. Он недавно открылся после продолжительного ремонта и теперь отвечает всем современным требованиям безопасности.

В спортцентре отремонтировали фасад и инженерные сети, заменили вентиляцию, охранно-пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Теперь молодым мурманчанам стали доступны тренажёрный и фитнес-залы с современным качественным инвентарем и оборудованием, раздельные душевые и раздевалки, а также зал для мероприятий.

«Во-первых, здесь работает очень много энтузиастов и профессионалов, - отмечает Антонина Климова, депутат Совета депутатов г. Мурманска. - Только благодаря им, их творчеству, интересу был разработан такой интересный проект. Он продуман до самых мелочей. Первоначально, когда этот центр много лет существовал, было такое впечатление, что это подвальное помещение. А сегодня - это полноценный спортивный центр».

Владимир Буряк, депутат Совета депутатов г. Мурманска, дополняет своего коллегу: «Впечатлён молодёжным центром. Видна большая работа в рамках молодёжной политики. Все наши округа имеют такие центры».

В Мурманске есть 11 таких мест, у каждого своё направление работы. В этом центре проводятся занятия по фитнесу, общефизической подготовке, гиревому спорту, а также функциональные тренировки и занятия воркаутом.

Новый руководитель и по совместительству инструктор центра Роман Артемьев, сам является профессиональным уличным спортсменом, который давно продвигает этот вид спорта в Мурманске. Теперь он приобщает детей к спорту ещё и в зале. Кстати, сейчас Роман набирает команду единомышленников. «Планируем с нового года принять на работу девушку или молодого человека в фитнес-зал», - сообщил Роман Артемьев, начальник молодёжного спортивного центра.

Важно, что в спортивном центре бесплатно может заниматься молодёжь с 14 до 30 лет. Кроме того, здесь обеспечена доступность маломобильным категориям населения и инвалидам. Для слабослышащих размещены три индукционные системы.