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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.03.20 19:30

Молодёжный юмор выходит на новый уровень

В этот раз на сцене мурманской «Лапландии» зрители наблюдали за «перезагрузкой» молодёжной лиги КВН. Оценить фестиваль и его закулисье отправилась съемочная группа «Арктик-ТВ».

КВН – это вам не шутки шутить. Здесь работать нужно, соревноваться. А чтобы результаты были хорошие и зрители оценили выступление, необходимо понимать, о чём говоришь. Вот, например, юристы-юмористы из колледжа МАГУ поняли, что в их профессии без шуток нельзя. Создали команду  «На страже закона» и отправились покорять Молодёжную лигу КВН.

Артём Кириллов, участник молодёжной команды КВН «На страже закона»:  «Решил собрать свою команду в колледже и прошёлся по группам. Собрались только девочки, как ни странно. Это правда? Или ты брал только девочёк? Это правда, действительно. У нас сначала было в нашей беседе около 27 человек, были парни, мужчины и девушки. И остались только девушки к началу игры».

Их более молодыми, но не менее смешными соперниками стали «Парни с горы дураков». Да, они все спустились с горы, учатся в 49-й школе и ко всему прочему занимаются в одной театральной студии.

Виталий Чижков, участник молодёжной команды КВН «Парни с горы дураков»: «Каждый из нас эдакий дурачок, поэтому мы выглядим не совсем стандартно, как все и любим себя преподать как-то необычно. Мы решили сделать наши волосы под цвет наших рубашечек».

Леонид Мостовой, директор мурманского «Дома молодёжи»:  «Сегодня молодые команды играют. Очень большое количество ребят, которые представляют Мурманскую официальную лигу, пришли посмотреть, потому что они должны понимать, что именно эти ребята им будут наступать на пятки. Это более амбициозные команды - более молодые, более дерзкие».

В этот раз на сцену «Лапландии» вышли 13 команд. Это ребята из Мурманска и других городов области.

Денис Шалабанов, руководитель мурманской Молодёжной лиги КВН: У нас очень много новичков, старичков буквально - 3-4 команды, все остальные новички. Поэтому будем надеяться, что сегодня у них всё получится. У них получится удачный дубль их выступления, они порадуют зрителя и пропахнут этим духом КВНа навсегда».

За 3 часа квнщики удивили публику своим искрометным юмором. Лучшими по итогам  игры стали две команды «Парни» и «Овсянка», набравшие по 48 баллов. Второе место завоевали коляне из «5 с плюсом», а третье – «Сборная гаража 55».

 

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