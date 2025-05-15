Молодёжный журналистский десант: делегация из Мурманской области приняла участие в «Волжских встречах»

Фестиваль в Казани для юных медийщиков собрал около пятисот участников медиаклубов и центров со всей страны. Обязательная программа фестиваля – знакомство с тысячелетней истории молодёжной столицы России. Казань умеет удивлять.

Казан считается символом благополучия семьи, поэтому дворец бракосочетания в Казани построен в форме казана.

Работа для юнкоров начинается не только с обзорного путешествия по городу, но и с профессиональных знакомств. Участники киношколы из ЗАТО Александровск постарались во время «Волжских встреч» окунуться как в сферу журналистики, так и кино, поэтому случайностью или нет стала встреча с волонтёром фестиваля Андреем Першагиным, который получает профессию звукорежиссёра.

Андрей Першагин, студент Казанского института культуры, г. Казань: «У меня есть около семи киноработ – игровые, документальные и короткометражные фильмы, которые мы снимаем вместе с командой. Суть этого продакшена в том, чтобы ребята попробовали себя в чём-то ещё».

Удалось юнкорам проникнуть и в крупнейший медиахолдинг Татарстана, который совмещает функции информагенства, теле- и радиовещания, а также издательства газет и журналов.

В своём профессиональном статусе замредактора Дмитрий Киселев 14 год.

Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора информационного агентства «Татар-информ», г. Казань: «На журфаке дают технику, где вас учат грамотно и правильно писать. Но подача информации зависит только от вашего внутреннего наполнения».

Яркие фотосессии, трендовые видеоролики в социальных сетях и простые, но цепляющие тексты - формула успеха, благодаря которой коллективу журнала со столетней историей «Ялкын» удается удерживать современную аудиторию.

Зиля Дарземанова, заместитель главного редактора журнала «Ялкын», г. Казань: «Мы стараемся работать с нынешним поколением, в редакцию приходят на практику ребята – школьники и студенты – они делятся своими темами и интересами, мы стараемся придерживаться трендов, не становиться скуфами».

Вот уже 35 лет фестиваль «Волжские встречи» остаётся для молодых журналистов платформой для роста: в рамках четырёхдневной программы организованы серии мастер-классов, встреч со спикерами, деловые игры и площадки для создания уникального теле-, радио- и интернет-контента. Основа любой коммуникации в рамках фестиваля – это общение на равных, специалисты стараются научить ребят тому, что умеют сами и тому, что может пригодиться не только сегодня, но и в будущем. Например, как продвигать и монетизировать медиапродукты.

Ксения Тальфельд, маркетолог, SMM-специалист, г. Казань: «Я думаю, что нужно понимание алгоритмов: как написать текст, как составить сценарий, какие тренды существуют. Нужна насмотренность, потому что создавать без этого что-то уникальное сложно».

Новым опытом для александровцев стала запись подкаста – формат хоть и популярен сегодня и прост в исполнении, работа с камерой и одновременно с гостями студии ставила будущих журналистов в тупик.

Виктория Шавцова, участник фестиваля, киношкола «Феникс Синема ЗАТО Александровск», н.п. Оленья Губа: «Когда я в первый раз что-то делаю, то в голове все смешивается в кучу, я всё забываю».

Активности, например, деловые игры по авторским методикам помогали медийщикам знакомиться не только с профессией, но и друг с другом.

Тимофей Борзов, участник фестиваля, творческое объединение «Киномикс», г. Тамбов: «В киноиндустрию я пришёл из программирования, потому что узнал о клубе через другое объединение. Мы снимаем кино, ездим на фестивале. Это хорошая возможность познакомиться с новыми людьми и их культурой и традициями».

Екатерина Ларионова, участник фестиваля, киношкола «Феникс Синема ЗАТО Александровск», г. Снежногорск: «Скорее всего, я смогла открыться чуть больше людям и подружиться с ними. Узнать что-то новое для себя».

Организацией фестиваля при поддержке взрослых, к слову, также занимаются дети: волонтёрам проекта от 14 лет. Именно они старались создавать комфортную атмосферу во время программы и становились инициаторами утренних зарядок и других активностей.

Илья Паланский, участник фестиваля, киношкола «Феникс Синема ЗАТО Александровск», г. Полярный: «Самое главное, что запомнилось, – это первые экскурсия и мастер-класс. Мне очень понравился, я захотел ещё в него сыграть».

Итогами «Волжских встреч» стали десятки награжденных призами делегаций – медиа- и киношкол из городов России, участие в очных и заочных конкурсах, которые проходили прямо во время фестиваля. Но главное, это приобретённый детьми опыт в сфере медиа, проба пера и возможность профессионального самоопределения.