Молодое поколение всё чаще стремится делать добрые дела

Так участники движения «Молодёжка ОНФ» взяли шефство над одиноким пожилым жителем Мурманска.

Из-за проблем со здоровьем вес мужчины более 200 кг. Он не в силах заниматься бытовыми хлопотами и с трудом передвигается. Добровольцы пришли на помощь: сделали в его квартире генеральную уборку, пытаются решить другие насущные вопросы.

Волонтёры навещают подшефного два раза в неделю, остаются на связи с ним в любое время, по возможности оперативно реагируют на просьбы. Всего у команды на контроле около 100 маломобильных граждан.