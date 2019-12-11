Молодое поколение выбирает здоровый образ жизни

В Полярном прошёл девятый фестиваль агитбригад под девизом «Ты автор своей жизни!».

Беречь здоровье смолоду позволяют активная жизненная позиция и отказ от вредных привычек. Именно такие правила долголетия озвучили участники девятого по счёту фестиваля агитбригад в Полярном.

«Агитбригада – это способ продвижения здорового образа жизни, - считает Ирина Заборская, команда «Знаки», г. Гаджиево. - Чтобы молодёжь больше увлекалась спортом, меньше употребляла никотина, алкоголя, была за здоровый образ жизни».

Открытый конкурс школьных и студенческих агитбригад в рамках «Декады SOS!» развернулся в центре культуры «Север». Для успешного выступления ребята должны были заранее подготовить и отрепетировать номер, который, по их мнению, ярко рассказывал о преимуществах жизни без вредных привычек.

«Как правило, младшие равняются на старших, а если старшие будут демонстрировать здоровый образ жизни, то и младшие должны его приветствовать», - рассказывает Данил Ямов, команда «Гимназисты», г. Полярный.

Поэтому помимо заявленных юношеских команд на сцену вышли и взрослые.

Агитбригада взрослого поколения конечно выступила вне конкурса. А вот победителем фестиваля стала одна из самых ярких сборных - полярнинская команда «Адреналин» из школы № 1 имени Погодина.