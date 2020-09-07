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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.20 19:30

Молодое пополнение в Мурманском областном театре кукол в ожидании творческого сезона

Два молодых артиста из Екатеринбурга присоединились к театральной труппе, и теперь будут участвовать в творческом процессе на заполярной сцене. Но почему они выбрали именно Мурманск, о чем мечтают молодые актеры? – об этом их расспросили журналисты «Арктик-ТВ».

Новая актриса театра кукол Александра Иванова прилетела в Мурманск несколько дней назад. Девушка окончила Екатеринбургский театральный институт, но возможности найти работу в родном городе, у неё не было, так как их театр кукол закрыт на продолжительную реконструкцию. Поэтому она решила поискать счастье в Мурманске.

Александра Иванова, артистка Мурманского областного театра кукол: «К нам приезжали, когда я  ещё на втором курсе училась. Наталья Петровна приезжала, рассказывала нам о театре. Понравилось, захотелось попробовать. Интересен репертуар, интересно поучаствовать в постановках. Мурманск меня поражает многообразием зелени, здесь очень много растительности и мне это очень нравится - не похоже на каменные джунгли. Но кое-что мне непривычно,  например, что нет прямых дорог, всегда  идёшь вниз или наверх».

По признанию Александры, переезд был волнительным, но не страшным. Девушка с детства занимается народными танцами и привыкла к частым путешествиям и  гастролям. Нет времени на страхи, когда сбывается мечта – мечта стать актрисой. Кстати, по признанию Александры театр кукол она выбрала, потому что здесь больше возможностей для развития актерской натуры.

Александра Иванова, артистка Мурманского областного театра кукол: «Если в театре драмы более узкая направленность, то в театре кукол - это многообразие форм, жестов, каких-то приёмов и всегда находишь что-то новое. Это очень важно. Никогда нет такого ступора, а что делать? Просто выйти на сцену и сказать слова? Нет, такого нет».

С ней согласен и Николай Мирошниченко, бывший однокурсник и нынешний коллега по цеху Александры. Он тоже покинул Екатеринбург для работы в мурманском театре. Николай из театральной семьи. Молодой человек с детства вместе с мамой, сестрами и братом играл на сцене. В родном городе Оренбурге у них есть даже семейный театр.

Николай Мирошниченко, артист Мурманского областного театра кукол: «Я с детства варюсь в этой сфере. В 11-ом классе думал, куда же идти. Мне нравится на сцене дурачиться, это интересно. Думал, естественно, как и многие, пойду в драму, но потом подумал, как-то там всё скудно. В театре кукол интересно».

Николай уверен, что его ждёт отличное актерское будущее в Мурманском областном театре кукол.

Молодые артисты уже познакомились с труппой. По их признанию, наши актеры очень талантливые и дружелюбные, так что новички уже чувствуют себя как дома. А руководство театра ждёт скорейшего начала работы.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Мы надеемся, что наши творческие силы ещё больше раскроются. И конечно, многие спектакли, которые мы может ещё не смогли сыграть, потому что не хватало нам полного состава, с их приходом мы сможем восстановить и работать. Новые постановки, которых у нас ожидается - три до конца года, тоже в этих постановках молодые артисты будут участвовать».

Молодые артисты сами ждут, не дождутся, когда уже выйдут на сцену и покажут свой талант. Конечно, они надеются на успешную карьеру и множество интересных ролей. И где, если не в нашем областном театре кукол, они смогут реализовать себя и воплотить мечты в жизнь.

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