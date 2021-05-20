Молодое пополнение влилось в состав мотострелковой бригады Северного флота

40 молодых парней будут проходить срочную службу в составе мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. Среди ребят есть и наши земляки, и выходцы из Архангельской, Ленинградской и Московской областей. Например, курсант учебной роты Павел Большагин родом из Подмосковья. Только призван на службу, а уже хочет остаться на контракт.

Командование бригады очень ответственно подошло к здоровью бойцов - перед прибытием нового призыва в роте были проведены работы по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также новобранцы смогут добровольно привиться от ковида отечественной вакциной «Спутник-V».

Сейчас призывники находятся в учебной роте, где им предстоит пройти курс молодого бойца. Через несколько недель они примут Военную присягу и будут направлены в различные подразделения мотострелковой бригады.