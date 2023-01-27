Молодость, творчество, популярность и «Голая правда»: в Санкт-Петербурге прошёл масштабный форум блогеров «Insight people»

Звёзды соцсетей собрались в культурной столице и делились секретами успеха. Мурманскую область представляли 8 блогеров. Вместе с ними туда отправилась и Кристина Харатова, которая прямо сейчас расскажет, как это было.

Пока ты молод, стоять на месте нельзя. Это время строить будущее, создавать себе имя. И конечно, хорошо, когда добиваться успеха получается ярко, позитивно, развлекаясь от души. Как это делают многие современные блогеры – ориентир для молодого поколения.

Большой всероссийский форум организован второй раз. Первый слёт интернет-знаменитостей был в Москве, в 2023 год для встречи выбрали Северную столицу.

Александр Мартынов, российский актёр театра и кино: «Я желаю вам, чтобы вы уезжали отсюда точно с таким же настроением: состоянием любви, восхищения и желания обязательно сюда ещё раз вернуться».

Алина Зиннатуллина, генеральный директор движения блогеров: «У меня небольшое дежавю. Я помню, как в сентябре с частью из вас мы встречались. И я вышла на сцену и немного растерялась, потому что увидела огромное количество горящих глаз и горящие телефоны перед собой. Сейчас я понимаю, что масштаб вырос как минимум в два раза. И это не может не завораживать».

Яркое открытие форума было лишь частью программы. Ведь главная цель – познакомиться друг с другом и поделиться опытом успешного продвижения.

Так делает и 18-летний Никита Лиханов из Иваново. Вместе с другом он создает контент для детей, учит их общаться с людьми так, чтобы это способствовало достижению своих целей. Ребята занимаются блогерством около года, но уже популярны в своём городе. Они уверены, что, повзрослев, подписчики останутся с любимыми блогерами. А чтобы дети не потеряли к ним интерес, нужно развиваться.

Никита Лиханов, блогер: «Тут очень много всего интересного. Допустим, сейчас мы разделились по разным интересным зонам. Мы уже успели посетить всё. До этого был своеобразный квест, программы. Мы узнали, что такое хейт и познакомились со многими резидентами».

Один из опытных резидентов – Денис Бубнов из Тулы. У него 7 млн подписчиков в разных соцсетях. Ещё несколько лет назад у мужчины был свой бизнес и стабильный доход. А потом Денис прочитал книгу Амирана Сардарова и решил кардинально поменять свою жизнь.

Денис Бубнов, блогер: «Ни фига не получалось первый год, а потом всё полетело. Сериальчики пошли, команду набрал, всё стало круто».

Блогеры не только знакомились друг с другом. Были и творческие развлекательные площадки. Например, квартирник со звездой «Реальных пацанов» Вованом.

А ещё к блогерам приехал знаменитый российский режиссёр Андрей Кравчук. Он рассказал о своём последнем фильме «Петр 1», как снимал ленту и почему выбрал именно этого исторического персонажа.

Андрей Кравчук, российский кинорежиссёр: «Ни одна из этих баек или рассказ не даст возможности объяснить или понять, как этому человеку удалось за 35 лет правления, удалось изменить полностью страну, построить город на чужой территории, выиграть войну у самого сильного в то время противника. Как ему удалось изменить мировоззрение людей».

Ещё блогеров учили снимать видеоролики. Некоторые даже поучаствовали в съёмках шоу для «Рутюб» «Голая правда», где гости, отвечая на вопросы и выполняя задания, в случае неудачи снимают с себя элементы одежды. В такой пикантной программе приняла участие мурманская блогер Сандра Капшук. Девушке не привыкать быть под прицелом камер. Она модель и не раз участвовала в различных теле- и интернет-проектах.

Ее оппонентом стал блогер Хасл. Наша Сандра, успешно выполнив все задания, обыграла коллегу. Но тот ничуть не расстроился, ведь не грех проиграть такой обаятельной девушке.

Сергей Хасл, блогер: «Мурманск, я хочу к тебе».

Сандра: «Хасл, я вручаю тебе ленту «Миссис Мурманск». Ты теперь в Мурманске».

Хасл: «Спасибо большое».

Оценила работу блогеров и ведущая шоу.

Вероника, ведущая интернет-шоу «Голая правда»: «Так как ребята уже снимались в шоу до этого, у них есть опыт и это чувствуется. Они классно вели шоу, потому что от меня немногое зависит. Ребята были классные и классно поучаствовали. Мне было приятно с ними работать».

Помимо Сандры от Мурманской области на форум приехали ещё 7 блогеров. Среди них Виталий Смагин. Он занимается туризмом и рассказывает подписчикам о путешествиях по Заполярью. Сейчас вместе с коллегой Виталий создаёт проект - смесь тревел-блога и ток-шоу.

Виталий Смагин, блогер: «Мы хотим заходить на «Рутюб», сейчас это самое перспективное, потому что, кто знает, что случится с «Ютубом». Наша запасная площадка будет «Ютуб» и «ВК», любой видеохостинг, нам никто не запрещает. А в плане поддержки - региональное правительство нам будет помогать и комитеты по туризму, развитию информационных технологий. Все нам хотят оказать поддержку, это круто, что все верят в современный блогинг».

Главное, чему каждый может научиться у блогеров, – не бояться рисковать. Как многие из них отмечают, свобода самовыражения и постоянный выход за рамки привычного – это то, что движет ими. Молодые, смелые и яркие.

А в следующем выпуске Кристина Харатова расскажет ещё одну историю о том, как вместе с блогерами и в окружении звезд шоу-бизнеса она отметила День студента в северной столице.