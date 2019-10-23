Молодой депутат делится с юными северянами секретами своего успеха в жизни

Популярный проект «Молодые энд успешные» запустили новом учебном сезоне. Честь первого гостя взял на себя молодой депутат Совета депутатов города Мурманска Артём Кузьмин.

Формат мероприятия прост: со сцены центра детского творчества «Лапландия» гость рассказывает свою историю жизни и успеха. А зрители в зале - дети могут задавать любые вопросы, а гость должен на них ответить.

«Такая программа раньше выходила на одном из федеральных телеканалов, формат, в принципе, мне знаком, - сказал Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Раньше была такая программа, она называлась «100 вопросов взрослому». Здесь примерно то же самое. Очень волнительно, естественно я переживаю, с детьми, тем более в таком количестве, сталкиваешься не каждый день. Вопросы могут быть разные непредсказуемые. Поэтому подготовиться заранее, к сожалению, не было возможности».

На встречу с «молодым энд успешным» Артёмом Кузьминым собралось порядка сотни детей. Это школьники не только из Мурманска, но и других городов нашей области – им всем интересно узнать, как добиться успеха.

«Хочу послушать гостя встречи, узнать о его жизненном пути, набраться опыта», - поясняет свою заинтересованность в мероприятии Анастасия Незикова, ученица гимназии № 5 г. Мурманска.

«Мне интересна тема журналистики. Я бы хотела послушать, как он добился такого успеха, узнать что-то новое для себя», - говорит Юлия Исаева, ученица гимназии № 10 г. Мурманска.

«Мне кажется, что будет очень интересно. Я буду знать, как правильно снимать или фоткать, узнаю, что происходит у нас в Мурманске», - отмечает свой интерес Матвей Антипин, ученик школы № 45 г. Мурманска.

Действительно, про работу журналиста Артём Кузьмин знает много. Ведь он давно работает в этой сфере и сейчас руководит двумя радиостанциями в Мурманске - «Рекорд» и «Шансон», а также является главным редактором телеканала «Арктик-ТВ».

«Очень многие звонят на редакционные телефоны с какими-то проблемами. Это коммунальные проблемы, проблемы личного характера, - делится своим опытом журналиста Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Даже такое бывает: в редакцию к нам не так просто попасть, мы находимся на закрытой территории. Но бывает и такое, что люди приходят, сидят, плачут, рассказывают о своих бедах».

Проект «Молодые энд успешные» работает в «Лапландии» с 2015 года. Открывал его известный российский певец и наш земляк Алексей Гоман. За эти годы гостями программы стали самые известные представители успешной молодёжи - от бизнесменов до учителей.

«Все профессии важны, вы сами знаете. А профессия журналиста, медийщика – это очень важно. Ведь умение себя презентовать, умение правильно освещать события региональные – это очень важно, - говорит Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». - Вы знаете, что у нас в центре «Лапландия» существует школа журналистики. Пусть наши ребята, студенты посмотрят, тем более у нрас в гостях сегодня главный редактор известного телеканала».

Встреча с Артёмом Кузьминым была для детей очень интересной и познавательной. Однако, это не всё. Скоро их ждут новые гости, которые поделятся своими секретами успеха с молодыми северянами.